Das Regierungspräsidium Freiburg kündigt eine Streckensanierung der Bundesstraße an. Sie erstreckt sich auf einer Länge von 7,5 Kilometern. Die Behörde geht von einer Bauzeit von dreieinhalb Monaten aus. Die Sanierung beginnt am 28. Juli und wird in sieben Bauabschnitte unterteilt.

Um den Schulbusverkehr nicht zu gefährden, beschränkt sich die Vollsperrung nur auf die Sommerferien. Betroffen sind dabei fünf Bauabschnitte.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über das Jostal und Neustadt umgeleitet. Nach den Sommerferien werde die Bundesstraße dann in Teilbereichen nur einspurig befahrbar sein. Acht Wochen lang erfolgt die Verkehrsführung mit halbseitigen Sperrungen mit Ampelregelung. Im Rahmen der Sanierung werden auch die sechs Bushaltestellen entlang der Strecke barrierefrei umgebaut.

Abkürzung fällt zwei Wochen aus

Da der Vertrag mit der Firma, die beauftragt werden soll, noch nicht abgeschlossen sei, stünden die Details zum Ablauf noch nicht fest.

Bei der Sperrung fallen wichtige Verbindungen in Richtung Rheintal aus. Die L128 führt von St. Märgen und St. Peter nach Glottertal oder in den Raum Emmendingen. Die Spirzenstraße als steil abfallende Passstraße verkürzt Autofahrern aus Villingen den Weg nach Freiburg um etliche Kilometer gegenüber dem Weg über die B 31.

Für Verkehr aus Villingen werde die Zufahrt zum Spirzen für zwei Wochen gesperrt sein, kündigte das RP an. Wann das sein wird, steht noch nicht fest.