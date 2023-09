Das Landgericht hat den Prozess gegen zwei Angeklagte wegen zehn Brandstiftungen abgeschlossen. Das Urteil sieht für Thomas W. und Nico B. eine Haftstrafe vor. Für Nico B., der seine Alkoholabhängigkeit zugab und bereits eine Therapie macht, ist die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Warum die beiden, zusammen mit Alexandra P., der damaligen 19-jährigen Freundin von Thomas W., nächtelang durch die Gegend fuhren und dann Holzstapel, Heuschober, Scheunen und ein ganzes Silo abfackelten, scheint einen banalen Auslöser gehabt zu haben.

Ein ganz banaler Anlass

Als das Trio im Juli im Wald grillte, wurde dies von einem Förster wegen der hohen Waldbrandgefahr verboten. Das ärgerte sie offenbar, so der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer in seiner Urteilsbegründung, weil die Grillstelle nicht eigens mit einem Flatterband abgesichert war. Da habe B. dann gemeint, man müsse mal einen Waldbrand machen wie in Kalifornien.

Den hätte es fast gegeben, bei der ersten Tat, als ein Holzstapel in der Nähe von Wehingen in Flammen aufging. Einige Waldbäume hatten dabei schon Feuer gefangen. Die Feuerwehren konnten mit einem Großeinsatz jedoch Schlimmeres verhindern.

Feuervideos landen auf TikTok

Die Brandserie habe insbesondere die Landwirte in der Region in Angst und Schrecken versetzt, so Münzer. Der letzte fand in einer Halle am Rußberg bei Tuttlingen statt. Dort wurde der 36-jährige Nico B. gesehen, als er ein Video des Brandes machte. Das stellte er später auf TikTok.

Dieser Angeklagte war es auch, der im Dezember bei seiner Vernehmung noch im Polizeiauto eine Lebensbeichte ablegte und alle Taten schilderte, was ihm der Richter sehr zugute hielt: „Ich bin sicher, sonst würde Herr W. heute nicht hier sitzen.“ B. hätte andernfalls, so Münzer, sicherlich sieben Jahre bekommen. „Aber er hat reinen Tisch gemacht.“

Alles nur aus Geltungssucht

1,5 Millionen Euro Gesamtschaden wegen infantiler Geltungssucht, lautet die Einschätzung. „Wenn sonst nichts klappt im Leben“, dann eben solche Taten mit geringer Gefahr aufzufliegen, aber mit enormer Wirkung auf die Öffentlichkeit, ordnete der Richter die Beweggründe der Angeklagten ein.

Dass 25 Zeugen gehört und drei Sachverständige hinzugezogen wurden, begründete der Vorsitzende ausführlich: Es sei wichtig gewesen, die Gesichter der Geschädigten zu sehen und die Folgen für sie.

Landwirt schildert die Folgen

Besonders eindrücklich waren die Schilderungen eines 79-jährigen Landwirts aus Neuhausen ob Eck, in dessen Scheune alte Geräte in Flammen aufgingen – nun konnte er nicht mehr, wie Zeit seines Lebens, Holz machen und Kartoffeln und Gemüse anbauen. Hinzu komme eine fehlende Versicherung und die Diskrepanz zwischen dem Zeitwert und dem Preis für eine Neuanschaffung.

„Man kann sich vorstellen, was das für ein enormer Schaden war. Da wurden Lebensinhalte zerstört“, sagte Münzer. Er ging auch auf die Feuerwehrleute ein, die tage- und nächtelang löschten und Brandwachen hielten. So hätten sie sich ihre Aufgabe so bestimmt nicht vorgestellt, als sie bei der Feuerwehr anfingen.

Täter zeigen einen Hauch von Anstand

Zugute hielt das Gericht den beiden – die junge Frau hat sich ins Ausland abgesetzt –, dass sie darauf achteten, dass in den Gebäuden keine Menschen oder Tiere waren. Sie seien keine Pyromanen, das hätten sie Sachverständigen klar gemacht.

Aber Münzer stellte auch klar, dass die Taten gemeinsam begangen wurden, auch wenn Nico B. die Feuer gelegt hatte. Hingegen halte man Thomas W. zugute, dass er bisher nicht vorbestraft war.

Bei beiden berücksichtigt wurde auch ihre problematische Kindheit. Im Fall von Nico B. gab es einen gewalttätigen, alkoholkranken Vater, Aufenthalte in Kliniken und Kinderheimen sowie lange Zeit zielloses Vagabundieren durch Deutschland.

Sein Verteidiger Bernhard Mußgnug erklärte, sein Mandant werde das Urteil annehmen. Ob die Verteidigung von Thomas W. Revision einlegen wird, blieb offen.