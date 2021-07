Bereits am frühen Sonntagmorgen haben nach Polizeiangaben Unbekannte zwei Fußgänger in Schwenningen überfallen und ausgeraubt. Gegen 3.30 Uhr war ein 31-Jähriger im Bereich des Bahnhofs unterwegs, als drei Unbekannte ihn ansprachen. Plötzlich schlug ihn einer der Personen ins Gesicht und die Täter raubten dem Mann die Geldbörse und ein Handy. Gegen 6 Uhr überfielen, vermutlich die gleichen Personen, einen 30-Jährigen, der alleine im Möglingspark unterwegs war. Die Gruppe trat von hinten an das Opfer und stieß es zu Boden. Auch hier raubten die Täter die Geldbörse des Mannes mit Bargeld. Die Täter konnten von den Geschädigten wie folgt beschrieben werden: circa 20 bis 25 Jahre alt, dunkle Haare, alle etwa 165 bis 170 cm groß, bekleidet mit Sportklamotten. Zwei Täter hatten eine normale, schlanke Figur, einer davon hatte lockige Haare. Der dritte Täter war etwas kräftiger gebaut. Personen, die Hinweise zu den Räubern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.