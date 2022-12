Zum Ende noch ein großes Feuerwerk: Am Freitagabend, 30. Dezember, ist Schluss mit dem Triberger Weihnachtszauber – zumindest für dieses Jahr. Organisatoren und Künstler haben den Besuchern an sechs Tagen Unterhaltung geboten. Für das Spektakel reisen manche sogar vom anderen Ende der Welt an.

Das lohnt sich offenbar, denn die Veranstaltung scheint größtenteils gelungen zu sein. Es gibt aber auch Kritik von Seiten der Besucher. Am besucherstärksten Tag am Mittwoch, 28. Dezember, war das Parkleit- und Einlasssystem kurzzeitig überlastet, sodass mehrere Besucher enttäuscht von dannen zogen.

Die Ampel steht auf rot. Am Mittwoch muss das Weihnachtszaubergelände mehrfach gesperrt werden. Trotz Hinweis, dass Onlineticketinhaber Zutritt haben, habe das nicht funktioniert, kritisiert ein Besucher. | Bild: Sprich, Roland

In einem Schreiben an den Veranstalter, das unserer Zeitung vorliegt, bezeichnete Besucher Christoph Hellmann die Veranstaltung als „absolutes, organisatorisches Desaster“ unter anderem mit hoffnungslos überfüllten Shuttlebussen.

Leserbrief von Christoph Hellmann Nachdem ich heute Abend mit Frau und Sohn (drei Monate) den Triberger Weihnachtszauber besuchte oder eher besuchen wollte, muss ich nun meinem Ärger Luft machen über eine Veranstaltung, die man nur als absolutes organisatorisches Desaster bezeichnen kann.



Wir hatten unsere Karten schon im Internet gekauft und machten uns voller Vorfreude auf nach Triberg. Die erste Ernüchterung machte sich breit, als um 16.30 schon weit und breit kein Parkplatz mehr verfügbar war. Nachdem wir den hoffnungslos überfüllten Shuttlebus sahen, war sofort klar, dass dieser mit Kinderwagen keine reelle Option war.



Als einzige Lösung blieb, Frau und Kind mit Kinderwagen unter Auslösen eines kleineren Staus in der Stadt aus dem Auto zu lassen. Trotz der Abwesenheit eines funktionierenden Parkleitsystems und einer gnadenlos überlasteten Infrastruktur fand ich mit viel Glück noch einen Parkplatz in ca. 1,5 Kilometern Entfernung und lief zurück in die Stadt.



Dort angekommen, sahen wir schon die Menschenmassen, die sich aus dem Eingang heraus stauten. Auf Nachfrage sagte mir zuerst ein Ordner, dass uns die vorab gekauften Karten (anders als im Internet beworben!) keinen schnelleren Eintritt bescheren würden, wir müssten uns trotzdem hinten anstellen. Ich sprintete schnell zum Kurhaus und holte dort Bänder, wie mir eine andere Mitarbeiterin empfahl (der Ordner kam wohl nicht auf die Idee).



Dann standen wir aber trotzdem noch über eine halbe Stunde (nochmal, mit Säugling im Kinderwagen) im Gedränge, bis wir überhaupt das Gelände betreten durften. Wir dachten, wir hätten es nun geschafft, doch weit gefehlt! Wir kamen keine 20 Meter weit, bis wieder komplett Halt war. Nachdem wir wieder eine halbe Stunde lang keinen einzigen Meter vorwärts gekommen waren, wandte ich mich erneut an einen Ordner, um mich nach dem aktuellen Stand zu erkundigen. Ich erhielt die lapidare Antwort, dass es schon nochmal eine Stunde dauern könne, bis es weiter geht, „wenn‘s dumm läuft“, und dann auch nur 15 Meter weiter bis zum nächsten Stop.



Nachdem wir an diesem Punkt schon über eine Stunde mit Säugling (die Veranstaltung wird als familientauglich beworben) in der Masse standen, ohne wirklich weiter gekommen zu sein, entschlossen wir uns, zu gehen. Es bestand keine Aussicht, in absehbarer Zeit zum Wasserfall zu kommen, und selbst wenn, wäre es bei diesen Menschenmassen wohl ein eher zweifelhafter Genuss gewesen. Als wir uns wieder den Weg bergab bahnten, schlossen sich uns auch noch diverse andere Besucher an, die ebenso entnervt aufgaben.



An der Kasse angekommen, musste ich feststellen, dass nach wie vor, trotz des ohnehin schon gefährlich überfüllten Veranstaltungsgeländes, Tickets an der Abendkasse verkauft wurden. Hier siegt eindeutig die Gier über den Verstand! Die Veranstalter verkauften offensichtlich schon im Vorfeld um ein Vielfaches mehr Tickets, als das Gelände realistischerweise aufnehmen kann, und selbst als absolut nichts mehr vorwärts und rückwärts ging, verkauften sie immer noch weiter! Die Veranstalter gefährden hier Gesundheit und Leben der Besucher!



In diesem Gedränge hätte der Rettungsdienst ewig gebraucht, um zu einem Patienten durchzudringen, ganz zu schweigen von einer Evakuierung, die wohl gar nicht mehr durchführbar gewesen wäre. Für 20 Euro pro Person kann man eine ordentlich und ordnungsgemäß geplante Veranstaltung erwarten!



Christoph Hellmann, 71032 Böblingen

Der Platz vor dem Kurhaus ist am Mittwoch, 28. Dezember, komplett voll. | Bild: Sprich, Roland

Besonders ärgerlich war für ihn der Umstand, dass Besucher trotz vorab gekaufter Onlinetickets keinen bevorzugten Zutritt auf das Gelände gehabt haben. Sie mussten demnach am Eingang Wartezeiten von bis zu einer Stunde in Kauf nehmen. Deshalb habe er mit seiner Familie an diesem Tag auf den Besuch verzichtet, ebenso wie zahlreiche andere Besucher.

So reagieren die Veranstalter

„Wir nehmen Kritik grundsätzlich ernst“, sagt Organisator Thomas Weisser. In der Tat seien die Veranstalter an besagtem Tag förmlich überrannt worden. „Das war im Vorfeld so nicht absehbar. Viele Besucher haben sich sehr kurzfristig entschieden anzureisen.“ Hinzu kam laut Weisser, dass viele Besucher Karten für den Vortag hatten, aber aufgrund des Regens erst einen Tag später anreisten.

Dass das Gelände bei großen Besucheranstürmen vorübergehend gesperrt werden müsse, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten, sei kein neues Phänomen. „Das haben wir jedes Mal an besucherstarken Tagen.“ Wie Rainer Huber, der für die technische Seite des Weihnachtszaubers verantwortlich ist, sagte, „hat unser Sicherheitskonzept genau in diesem Bereich hervorragend funktioniert“.

Weisser sagte, dass „die positiven Rückmeldungen über die Veranstaltung die wenigen negativen Stimmen bei weitem übersteigen“. So hätten viele Besucher das Ambiente mit der detailreichen Deko gelobt.

Prinzipiell, so Weisser, besuchten 2022 deutlich weniger Besucher den Triberger Weihnachtszauber als in Vor-Corona-Zeiten. „Insgesamt kamen 30.000 Besucher.“ 2019 waren 43.000 Menschen nach Triberg gekommen.

Sie sind mit dem Verlauf des Triberger Weihnachtszaubers ingesamt zufrieden, nehmen aber kritische Stimmen ernst. Von links Thomas Weisser, Sarah Weisser, Rainer Huber und Nikolaus Arnold. | Bild: Sprich, Roland

Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold betonte den hohen Wirtschaftsfaktor, den der Weihnachtszauber für die gesamte Region habe. „Wir haben während Corona gesehen, wie Triberg ohne Gäste aussieht“, sagte er.

Das Wunderland bewährt sich

Abgesehen von den infrastrukturellen Herausforderungen sind die Veranstalter mit dem Verlauf des Weihnachtszaubers sehr zufrieden. Besonders gut habe sich das neu konzipierte Wunderland neben dem Kurhaus bewährt.

Das neu konzipierte Wunderland-Areal mit auflblasbarem Schnee-Iglus kommt bei den Besuchern sehr gut an. | Bild: Sprich, Roland

„Auch das hochkarätig besetzte Showprogramm wurde deutlich besser angenommen als in den Vorjahren. Das zeigt, dass wir den Geschmack des Publikums gut getroffen haben.“ Im Wunderland sorgte märchenhafter Besuch für große Kinderaugen, als plötzlich die Eiskönigin Elsa samt Schneemann Olaf auftauchte.

Für leuchtende Kinderaugen sorgt der märchenhafte Besuch im Wunderland: Eiskönigin Elsa, ihrer Schwester Anna und Schneemann Olaf schneien vorbei. | Bild: Sprich, Roland

Die Jonglagegruppe Jonglissimo veranstaltete im Kurhaus eine Schneeballschlacht.

Die Jonglagegruppe Jonglissimo verblüfft die Zuschauer im Kurhaus mit ihrer Kunst. | Bild: Sprich, Roland

Und zum Abschluss sorgte Schlagersänger Reiner Kirsten auf der Naturbühne musikalisch für den Ausklang.

Seinen ersten Auftritt vor großer Zuschauerkulisse hat der achtjährige Linus Buhl (Mitte). Er musiziert mit den Schönwälder Alphornbläsern vor der Naturbühne. | Bild: Sprich, Roland

