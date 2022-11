von Kevin Lange

Die kleine Gemeinde Triberg im Schwarzwald zieht den ganzen Sommer über Besucher an. Denn dort gibt es unter anderem Deutschlands höchsten Wasserfall zu sehen. Doch auch im Winter strömen viele Menschen dorthin. Grund dafür ist der Triberger Weihnachtszauber. Dieser Weihnachtsmarkt in Triberg findet 2022 wieder statt.

Bei diesem Event wird die Landschaft mit über einer Million Lichtern geschmückt. Außerdem gibt es Unterhaltung in Form eines Riesenrades, Musik, einer Feuershow und Feuerwerk. Durch dieses Programm ist der Triberger Weihnachtszauber weit über die Grenzen Süddeutschlands bekannt geworden.

Auf dem Weihnachtszauber-Areal finden die Besucher unterschiedliche Attraktionen wie funkelnde Lichtergebilde und -wege sowie Sehenswürdigkeiten. | Bild: Roland Sprich

Hier erfahren Sie alles rund um die Eröffnung und die Öffnungszeiten der Veranstaltung. Außerdem informieren wir Sie über das gebotene Programm und die Termine des Feuerwerks.

Sonntag, 25. Dezember:

Kurhaus-Bühne

15.00 – 15.30 Uhr: Piano Ensemble König

15.40 – 16.10 Uhr: Duo VioRa

16.20 – 16.50 Uhr: Piano Ensemble König

17.00 – 17.50 Uhr: Duo VioRa

18.00 – 18.50 Uhr: Golden Voices of Gospel

19.00 – 19.50 Uhr: Duo VioRa

20.00 – 21.00 Uhr: Golden Voices of Gospel

Natur-Bühne

15.00 – 15.30 Uhr: Rebecca Weisser

15.40 – 16.10 Uhr: MEP live

16.20 – 16.50 Uhr: Golden Voices of Gospel

17.00 – 17.50 Uhr: Rebecca Weisser

18.00 – 18.50 Uhr: MEP live

19.00 – 19.50 Uhr: Rebecca Weisser

20.00 – 21.00 Uhr: MEP live

Wunderland

15.30 – 16.00 Uhr: Märchenerzählerin

16.00 – 16.30 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

16.30 – 17.00 Uhr: Zauberer Martin Tschanett

17.00 – 17.30 Uhr: Märchenerzählerin

17.30 – 18.00 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

18.00 – 18.30 Uhr: Märchenerzählerin

18.30 – 19.00 Uhr: Zauberer Martin Tschanett

19.00 – 19.30 Uhr: Märchenerzählerin

19.30 – 20.00 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

20.00 – 20.30 Uhr: Zauberer Martin Tschanett

Feuershow

17.30 Uhr: Feuershow

18.00 Uhr: Feuershow

18.30 Uhr: Feuershow

19.15 Uhr: Feuershow

20.00 Uhr: Feuershow

Feuerwerk

findet nicht statt

Mehr als nur Lichter und Feuerwerk: Auf mehreren Bühnen wird ein umfangreiches Programm geboten. | Bild: Roland Sprich

Montag, 26. Dezember:

Kurhaus-Bühne

15.00 – 15.30 Uhr: Rebecca Weisser

15.40 – 16.10 Uhr: Martin Tschanett

16.20 – 16.50 Uhr: Graceland

17.00 – 17.50 Uhr: Martin Tschanett

18.00 – 18.50 Uhr: Graceland

19.00 – 19.50 Uhr: Martin Tschanett

20.00 – 21.00 Uhr: Graceland

Natur-Bühne

15.00 – 15.30 Uhr: Schwarzwald Quintett

15.40 – 16.10 Uhr: Anita + Maik

16.20 – 16.50 Uhr: Schwarzwald Quintett

17.00 – 17.50 Uhr: Anita + Maik

18.00 – 18.50 Uhr: Schwarzwald Quintett

19.00 – 19.50 Uhr: Anita + Maik

20.00 – 21.00 Uhr: Schwarzwald Quintett

Wunderland

15.30 – 16.00 Uhr: Puppentheater

16.00 – 16.30 Uhr: Märchenerzählerin

16.30 – 17.00 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

17.00 – 17.30 Uhr: Märchenerzählerin

17.30 – 18.00 Uhr: Puppentheater

18.00 – 18.30 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

18.30 – 19.00 Uhr: Märchenerzählerin

19.00 – 19.30 Uhr: Puppentheater

19.30 – 20.00 Uhr: Märchenerzählerin

20.00 – 20.30 Uhr: Bike – Show Daniel Rall

Feuershow

17.30 Uhr: Feuershow

18.00 Uhr: Feuershow

18.30 Uhr: Feuershow

19.15 Uhr: Feuershow

20.00 Uhr: Feuershow

Feuerwerk

findet nicht statt

Dienstag, 27. Dezember:

Kurhaus-Bühne

15.00 – 15.30 Uhr: Duo VioRa

15.40 – 16.10 Uhr: Drum Stars

16.20 – 16.50 Uhr: Duo VioRa

17.00 – 17.50 Uhr: Drum Stars

18.00 – 18.50 Uhr: Kevin Tarte

19.00 – 19.50 Uhr: Drum Stars

20.00 – 21.00 Uhr: Kevin Tarte

Natur-Bühne

15.00 – 15.30 Uhr: Rolph Royce & Candy Andy

15.40 – 16.10 Uhr: Dos Mundos

16.20 – 16.50 Uhr: Rolph Royce & Candy Andy

17.00 – 17.50 Uhr: Dos Mundos

18.00 – 18.50 Uhr: Rolph Royce & Candy Andy

19.00 – 19.50 Uhr: Dos Mundos

20.00 – 21.00 Uhr: Rolph Royce & Candy Andy

Wunderland

15.30 – 16.00 Uhr: Märchenerzählerin

16.00 – 16.30 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

16.30 – 17.00 Uhr: Märchenerzählerin

17.00 – 17.30 Uhr: Märchenerzählerin

17.30 – 18.00 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

18.00 – 18.30 Uhr: Märchenerzählerin

18.30 – 19.00 Uhr: Märchenerzählerin

19:00 – 19.30 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

19.30 – 20.00 Uhr: Märchenerzählerin

20.00 – 20.30 Uhr: Märchenhafter Besuch

Feuershow

17.30 Uhr: Feuershow

18.00 Uhr: Feuershow

18.30 Uhr: Feuershow

19.15 Uhr: Feuershow

20.00 Uhr: Feuershow

Feuerwerk

21.00 Uhr: Feuerwerk

Besucher aus der ganzen Welt lassen sich Jahr für Jahr von der Glitzerwelt des Triberger Weihnachtszaubers begeistern. | Bild: Roland Sprich

Mittwoch, 28. Dezember:

Kurhaus-Bühne

15.00 – 15.30 Uhr: Mihye So

15.40 – 16.10 Uhr: Drum Stars

16.20 – 16.50 Uhr: Mihye So

17.00 – 17.50 Uhr: Beatles Revival

18.00 – 18.50 Uhr: Drum Stars

19.00 – 19.50 Uhr: Beatles Revival

20.00 – 21.00 Uhr: Drum Stars

Natur-Bühne

15.00 – 15.30 Uhr: Schwarzwald Quintett

15.40 – 16.10 Uhr: Boogielicious

16.20 – 16.50 Uhr: Schwarzwald Quintett

17.00 – 17.50 Uhr: Boogielicious

18.00 – 18.50 Uhr: Schwarzwald Quintett

19.00 – 19.50 Uhr: Boogielicious

20.00 – 21.00 Uhr: Schwarzwald Quintett

Wunderland

15.30 – 16.00 Uhr: Märchenerzählerin

16.00 – 16.30 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

16.30 – 17.00 Uhr: Märchenerzählerin

17.00 – 17.30 Uhr: Märchenhafter Besuch

17.30 – 18.00 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

18.00 – 18.30 Uhr: Märchenerzählerin

18.30 – 19.00 Uhr: Märchenhafter Besuch

19.00 – 19.30 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

19.30 – 20.00 Uhr: Märchenerzählerin

20.00 – 20.30 Uhr: Märchenhafter Besuch

Feuershow

17.30 Uhr: Feuershow

18.00 Uhr: Feuershow

18.30 Uhr: Feuershow

19.15 Uhr: Feuershow

20.00 Uhr: Feuershow

Feuerwerk

21.00 Uhr: Feuerwerk

Donnerstag, 29. Dezember:

Kurhaus-Bühne

15.00 – 15.30 Uhr: Mihye So

15.40 – 16.10 Uhr: Andy King & The Memphis Riders

16.20 – 16.50 Uhr: Mihye So

17.00 – 17.50 Uhr: Andy King & The Memphis Riders

18.00 – 18.50 Uhr: Jonglissimo

19.00 – 19.50 Uhr: Andy King & The Memphis Riders

20.00 – 21.00 Uhr: Jonglissimo

Natur-Bühne

15.00 – 15.30 Uhr: Wombats unplugged

15.40 – 16.10 Uhr: Boogielicious

16.20 – 16.50 Uhr: Wombats unplugged

17.00 – 17.50 Uhr: Boogielicious

18.00 – 18.50 Uhr: Wombats unplugged

19.00 – 19.50 Uhr: Boogielicious

20.00 – 21.00 Uhr: Wombats unplugged

Wunderland

15.30 – 16.00 Uhr: Märchenhafter Besuch

16.00 – 16.30 Uhr: Märchenerzählerin

16.30 – 17.00 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

17.00 – 17.30 Uhr: Märchenerzählerin

17.30 – 18.00 Uhr: Märchenhafter Besuch

18.00 – 18.30 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

18.30 – 19.00 Uhr: Märchenerzählerin

19.00 – 19.30 Uhr: Märchenhafter Besuch

19.30 – 20.00 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

20.00 – 20.30 Uhr: Märchenhafter Besuch

Feuershow

17.30 Uhr: Feuershow

18.00 Uhr: Feuershow

18.30 Uhr: Feuershow

19.15 Uhr: Feuershow

20.00 Uhr: Feuershow

Feuerwerk

21.00 Uhr: Feuerwerk

Im Jahr 2020 strahlte das Riesenrad auf dem Weihnachtszauber in Triberg. | Bild: Moritz Huber

Freitag, 30. Dezember:

Kurhaus-Bühne

15.00 – 15.30 Uhr: Stadt- und Kurkapelle Triberg

15.40 – 16.10 Uhr: Stadt- und Kurkapelle Triberg

16.20 – 16.50 Uhr: Magic acoustic Guitars

17.00 – 17.50 Uhr: Jonglissimo

18.00 – 18.50 Uhr: Magic acoustic Guitars

19.00 – 19.50 Uhr: Jonglissimo

20.00 – 21.00 Uhr: Magic acoustic Guitars

Natur-Bühne

15.00 – 15.30 Uhr: Bluesquamperfect

15.40 – 16.10 Uhr: Rebecca Weisser

16.20 – 16.50 Uhr: Bluesquamperfect

17.00 – 17.50 Uhr: Reiner Kirsten

18.00 – 18.50 Uhr: Bluesquamperfect

19.00 – 19.50 Uhr: Reiner Kirsten

20.00 – 21.00 Uhr: Bluesquamperfect

Wunderland

15.30 – 16.00 Uhr: Märchenerzählerin

16.00 – 16.30 Uhr: Kling Glöcken Klingelingeling

16.30 – 17.00 Uhr: Märchenerzählerin

17.00 – 17.30 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

17.30 – 18.00 Uhr: Kling Glöcken Klingelingeling

18.00 – 18.30 Uhr: Märchenerzählerin

18.30 – 19.00 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

19.00 – 19.30 Uhr: Märchenerzählerin

19.30 – 20.00 Uhr: Kling Glöcken Klingelingeling

20.00 – 20.30 Uhr: Märchenhafter Besuch

Feuershow

17.30 Uhr: Feuershow

18.00 Uhr: Feuershow

18.30 Uhr: Feuershow

19.15 Uhr: Feuershow

20.00 Uhr: Feuershow

Feuerwerk

21.00 Uhr: Feuerwerk

Traumhafte Kulisse: So schön strahlt der Triberger Weihnachtszauber. | Bild: VK-Triberg Redaktion

Tickets für den Triberger Weihnachtszauber 2022: Wie hoch sind die Preise?

Der Besuch beim Weihnachtsmarkt 2022 in Triberg ist nicht kostenlos. Das sind die Preise für die Tickets:

Einzelticket: Erwachsene 20 Euro, Jugendliche 16 Euro

Dauerkarte: 45 Euro

Busgruppen: (Mengenrabatt) 16 Euro

Möglichkeiten zum Parken beim Triberger Weihnachtszauber 2022

Da die Gemeinde mit vielen Besuchern rechnet, gibt es auch reichlich Parkmöglichkeiten. Es gibt zwei besonders geeignete Orte für Besucher des Weihnachtszaubers, um dort ihr Auto abzustellen:

Tiefgarage: In der Stadtmitte gibt es seit einiger Zeit eine Tiefgarage, die für Besucher ausgeschildert ist.

Park + Ride: Einige offene Großraum-Parkplätze sind ebenfalls vorhanden. Wer hier geparkt hat, kann einen der kostenfreien Shuttle-Busse nehmen, die ständig zwischen dem Veranstaltungsgelände und dem Busparkplatz hin- und herpendeln.