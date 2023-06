Im Zuge der Neu-Gestaltung der Außenanlage auf dem neuen Schulcampus soll zwischen der Eichbergschule und der Achdorfer Straße eine 28-stufige Treppe entstehen. Sie soll die bisherige Wegführung im westlichen Bereich des Campus ersetzen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Dem fraktionsfreien Gemeinderat Hermann Zorbach passt das allerdings gar nicht. Er hat sich bereits in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung für den Erhalt des bisherigen bewährten Weges mit einer schriftlichen Eingabe eingesetzt. Doch das nützte nichts. Denn der komplette Gemeinderat stellte sich einstimmig gegen den Antrag von Hermann Zorbach.

Dieser lässt in der Angelegenheit aber nicht locker und machte mit einem offenen Brief an die Gemeinderäte, die Entscheidungsträger sowie die lokale Presse auf diese, seiner Meinung nach, getroffene Fehlentscheidung, nochmals aufmerksam. „Einen funktionierenden Weg für eine aufwendige Treppe zu opfern, ist für mich absolut sinnlos“, legt er in einem Gespräch dar. „Für diese teure Maßnahme besteht überhaupt keine Notwendigkeit und sie passt überhaupt nicht in die Zeit. Dieser Weg wird von vielen Passanten genutzt. Besonders für Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind oder Eltern mit Kinderwagen ist die neu geplante Ausführung nicht mehr nutzbar“, sind für Zorbach weitere Argumente gegen das Vorhaben. „In Zukunft wird hier eine behindertengerechte Verbindung fehlen“, ist er sich sicher.

Weiter sagt Zorbach: Für ihn entbehre dieser Entschluss jeglicher Logik – und der Tausch „Weg gegen Treppe“ wurde für ihn ohne nachvollziehbare Begründung befürwortet, macht er in seinem öffentlichen Brief deutlich. „Dieser Schlängelweg muss bleiben“, hatte er schon in seinem ersten Schreiben deutlich gefordert. Für Blumbergs Bürgermeister Markus Keller gibt es in dieser Angelegenheit keine Diskussionen mehr. „Der Gemeinderat hat die Neu-Gestaltung der Außenanlage beschlossen. Die Barrierefreiheit ist in jedem Fall gegeben – im Außenbereich und im Gebäude. Entscheidungen des Gemeinderates sind auch von Einzelnen zu akzeptieren – das nennt man Demokratie“, gibt er ein klares Statement ab.