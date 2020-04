In einer Telefonkonferenz am Donnerstag erläuterten Vertreter des Gesundheitsamtes und des Schwarzwald-Baar-Klinikums die aktuellen Zahlen und Maßnahmen zur Corona-Pandemie.

Jetzt 405 bestätigte Corona-Fälle, 193 Genesene und zehn Todesfälle

Der Leiter des Gesundheitsamtes, Jochen Früh, meldete dabei insgesamt 405 bestätigte Fälle von Corona-infizierten Personen im Schwarzwald-Baar-Kreis. „Davon sind 193 seit Anfang der Krise wieder genesen, zehn Personen sind infolge der Corona-Infektion gestorben.“

42 in der Fieberambulanz

Bei den dokumentierten Todesfällen handele es sich überwiegend um hoch- und höchstbetagte Patienten mit einem Altersdurchschnitt von 80 Jahren. In der Fieberambulanz sind bis Donnerstag 42 Patienten behandelt worden. Bei jedem wurde ein Abstrich gemacht. Die Ergebnisse werden bis spätestens Freitag erwartet.

Kirchentag und Ischgl als Infektionsherde

Dass Baden-Württemberg zusammen mit Bayern mit die höchste Zahl an Infizierten zu beklagen hat, hängt laut Jochen Früh unter anderem mit zwei Problemen Ende Februar und Anfang März zusammen. „Zum einen fand in Mulhouse im Elsass der Kirchentag statt, zu dem viele Bürger evangelischer Gemeinden aus Baden-Württemberg gereist sind, die auf engstem Raum gefeiert haben und sich dadurch viele infiziert haben. Zum zweiten gab es die Situation in Ischgl. Hier aus dem Kreis war eine dreistellige Zahl an Bürgern bis Mitte März in dem Skigebiet, von denen etliche erkrankt sind.“

Vor Ostern flachte sich die Kurve noch ab

Zu der aktuellen Entwicklung von Neuinfektionen im Kreis sagte Früh: „Wir haben einen konstanten Anstieg mäßigen Grades seit der zweiten Märzwoche. In der Woche vor Ostern zeichnete sich ein Abflachen der Kurve ab.“ Hier machten sich die Auswirkungen der ergriffenen Maßnahmen der Kontaktbeschränkungen bemerkbar. Seit Ostern gebe es wieder leicht ansteigende Zahlen. „Diese Trendumkehr gilt es zu beobachten.“

Zwölf Patienten müssen beatmet werden

Wie die Sprecherin des Schwarzwald-Baar-Klinikums, Sandra Adams, mitteilt, sind am Klinikum Stand Donnerstag, 16. April, 49 Patienten stationär aufgenommen, davon werden zwölf beatmet. „Zudem hat das Klinikum elf Todesfälle zu verzeichnen. Davon kommen sieben aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, zwei aus dem Kreis Rottweil sowie jeweils einer aus dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und aus dem Zollern-Alb-Kreis.“

Weniger Patienten in der Notaufnahme...

Der Leiter der Zentralen Notaufnahme, Bernhard Kumle, erklärt, dass derzeit täglich etwa 80 bis 100 Patienten in die Notaufnahme kommen. „Das ist etwas weniger als normal, wo wir zwischen 120 und 140 Patienten haben.“

...aber nicht weniger Arbeit

Trotz des reduzierten Patientenaufkommens haben die Mitarbeiter in der Notaufnahme viel zu tun, da die Patientenversorgung aufgrund hoher Schutzmaßnahmen weitaus aufwändiger ist. „Wir haben die Notaufnahme in zwei Bereiche unterteilt, einen für Corona-verdächtige Patienten und einen für nichtverdächtige Patienten.“

Corona-Verdachtsfälle werden gleich separiert

Das bedeutet, dass Patienten, die mit Husten, Fieber und Atemnot in die Notaufnahme kommen, sofort in einem separaten Bereich untersucht werden, ob sie möglicherweise Corona-verdächtig sind oder ob andere Erkrankungen für die Symptome in Frage kommen. Von den im Schnitt zwischen 15 und 25 Corona-verdächtigen Patienten pro Tag erweisen sich letztlich etwa zwei bis fünf als tatsächlich nach den vom Robert-Koch-Institut festgelegten Kriterien mit Corona infiziert.

Für den erhöhten Platzbedarf in der Notaufnahme wurden die Kinderklinik und die Notfallpraxis umgesiedelt.

Angst vor Infektion im Krankenhaus unnötig und potenziell gefährlich

Kumle betont, dass Patienten keine Angst haben bräuchten, sich im Klinikum möglicherweise bei anderen Patienten anzustecken. „Diese Sorge bewegt gerade viele Patienten dazu, mit ihren Beschwerden gar nicht erst ins Klinikum zu kommen. Das kann bei Personen mit ernsten Beschwerden, etwa Herzerkrankungen, zu sehr ernsten Problemen führen“, so Kumle. Der Leiter der Notaufnahme beobachtet noch einen weiteren Trend. „Patienten, die mit eher Bagatellbeschwerden in die Notaufnahme kommen, haben wir derzeit gar keine.“

Derzeit drei Patienten aus Frankreich

Am Klinikstandort Donaueschingen, wo alle positiv getesteten Coronapatienten aufgenommen und behandelt werden, sind derzeit 49 Betten belegt. „Wenn Bedarf besteht, können wir hier aufstocken bis auf 110 Betten.“ Von den derzeit dort behandelten Patienten sind drei aus Frankreich. Wie Kumle sagt, würde das Klinikum bei freien Kapazitäten auch Patienten aus anderen Ländern wie Italien und Spanien aufnehmen. „Aber im Moment gibt es hierfür keine Anfragen.“

Das Altersspektrum der am Schwarzwald-Baar-Klinikum stationär behandelten Corona-Patienten liegt im Schnitt bei über 55 Jahren. Der größten Anteil der Patienten ist über 75 Jahre alt.