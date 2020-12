Am heutigen Donnerstag, 24. Dezember, wurden 3667 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 71 Fälle zum Vortag). Das berichtet das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 4386 (+ 106 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 99 Todesfälle (+ zwei Fälle zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19-Infizierten bei 620 Personen (+ 33 Fälle zum Vortag).

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet:

• Villingen-Schwenningen: 2.016 (davon 1.685 Personen genesen)

• Donaueschingen: 466 (davon 383 Personen genesen)

• Bad Dürrheim: 210 (davon 158 Personen genesen)

• Blumberg: 213 (davon 181 Personen genesen)

• Bräunlingen: 85 (davon 74 Personen genesen)

• Brigachtal: 104 (davon 85 Personen genesen)

• Dauchingen: 47 (davon 42 Personen genesen)

• Furtwangen: 177 (davon 160 Personen genesen)

• Gütenbach: 13 (diese Personen sind genesen)

• Hüfingen: 168 (davon 141 Personen genesen)

• Königsfeld: 86 (davon 81 Personen genesen)

• Mönchweiler: 51 (davon 45 Personen genesen)

• Niedereschach: 114 (davon 91 Personen genesen)

• Schönwald: 34 (davon 31 Personen genesen)

• Schonach: 35 (davon 32 Personen genesen)

• St. Georgen: 238 (davon 200 Personen genesen)

• Triberg: 103 (davon sind 92 Personen genesen)

• Tuningen: 42 (davon sind 32 Personen genesen)

• Unterkirnach: 55 (davon sind 40 Personen genesen)

• Vöhrenbach: 129 (davon sind 101 Personen genesen)

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen ist derzeit geschlossen, auch am Samstag, 26. Dezember, und am Samstag, 2. Januar, ist das Abstrichzentrum geschlossen. Es wurde eine Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung geschalten, Telefon: 07721 913 7670. Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon (07721) 913 7190 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Fragen entstehen auch zum Thema „Reiserückkehr“. Hierzu wurde eine Hotline für Reiserückkehrer unter Telefon (07721) 913 7679 eingerichtet. Mail: Reiserueckkehrer@Lrasbk.de



Alle Hotlines sind wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Am heutigen Heiligabend, Donnerstag, 24. Dezember, sowie an Silvester, Donnerstag, 31. Dezember, und Neujahr, 1. Januar, sind die Hotlines nicht besetzt.