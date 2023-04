Der Schwarzwald-Baar-Kreis gehört zu den attraktivsten Ferienregionen im Schwarzwald. Geboten wird weit mehr als schöne Landschaft und gute Luft.

Wer lebt, wo andere Urlaub machen, nimmt jedoch manchmal die zahlreichen Angebote und Attraktionen, die ständig Gäste in die Region locken, nicht mehr bewusst wahr. Damit die Bürgerinnen und Bürgern ihre Heimatregion einmal mit dem touristischen Auge sehen, richtet der Schwarzwald-Baar-Kreis am Sonntag, 21. Mai, einen Tourismustag aus.

„Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, die eigene Heimat neu kennen zu lernen“, sagt Michael Braun, Leiter der Stabstelle für Wirtschaft und Tourismus im Landratsamt. Zwar kennen die meisten das Angebot in der eigenen Gemeinde. „Aber welche Attraktionen und Angebote es am anderen Ende des Landkreises gibt, wissen viele Menschen oft nicht“, so Braun.

Beim Tourismustag am Sonntag, 21.Mai, können die touristischen Attraktionen im Landkreis von den Einheimischen gratis oder kostenvergünstigt besucht und genutzt werden. Hier die Triberger Wasserfälle. | Bild: Sprich, Roland

Am Tourismustag präsentiert sich der Landkreis deshalb von seiner besten Gastgeberseite und lädt ausdrücklich die 213.000 Einwohner des Schwarzwald-Baar-Kreises zwischen Schonach und Blumberg dazu ein, die Vielzahl der touristischen Angebote kennen zu lernen, von denen auch sie direkt und indirekt profitieren. Etwa durch den Ausbau des Straßen-, Rad- und Wanderwegenetzes oder Einrichtungen wie dem Solemar in Bad Dürrheim.

So nehmen Sie am Tourismustag teil Wo bekomme ich die Bändel? www.mein-move.de, www.dreiwelten.com/buergercard Bürger des Schwarzwald-Baar-Kreises können ab Mitte April in den teilnehmenden Tourist Informationen im Landkreis ein Teilnahmebändchen für den Tourismustag 2023 erwerben. Der Bändel kostet 5 Euro für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren und 2,50 Euro für Kinder ab sechs Jahren. Ein Familienticket (zwei Erwachsene und mindestens zwei Kinder von sechs bis 14 Jahren) kostet 12,50 Euro. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.schwarzwald-donau.de/tourismustag Rabatt auf die Drei-Welten Bürgercard Ein weiterer Vorteil an diesem Tag: Beim Kauf eines Aktionsbändels gibt es mit einem Gutscheincode 50 Prozent Rabatt auf die Drei-Welten Bürgercard bis Anfang Juni. Diese berechtigt 365 Tage lang zur jeweils einmaligen kostenfreien Nutzung von mehr als 120 Attraktionen im Schwarzwald, an Rheinfall und Bodensee.

Im Franziskanermuseum in Villingen ist der Eintritt mit Aktionsbändel frei. In dieser Aufnahme aus dem Juni 2021 nutzt Marie-Kristin Kilzer das augmentierte Angebot der Austellung Geheimnis-Gräberei. | Bild: Franziskanermuseum VS

Unter dem Motto #MeineHeimatErleben können mehr als 40 Angebote am Tourismustag beim Kauf eines Teilnehmerbändels kostenlos oder zu vergünstigten Preisen genutzt werden. Um den Einwohnern einen Anreiz zu geben, das neue öffentliche Nahverkehrsangebot Move auszuprobieren, stehen das öffentliche Bus- und Bahnangebot an diesem Tag kostenfrei zur Verfügung.

Was alles geboten ist

Somit sollen Bürger aus dem westlichen Landkreis beispielsweise bequem und gratis die Sauschwänzlebahn in Blumberg kennen lernen, die an diesem Tag zu stark ermäßigten Preisen fährt.

Der Andrang bei Fahrten mit der Sauschwänzlebahn – hier im Mai 2022 – ist immer groß. | Bild: Hans Herrmann

Anders herum können Einwohner aus dem südlichen Landkreis die berühmten Triberger Wasserfälle mitten in der Stadt live erleben. Oder beim Besuch des Deutschen Phonomuseum in St. Georgen die Entwicklung der mechanischen Tonaufzeichnung und Wiedergabe von 1877 bis heute kennen lernen.

Tourismustag 2023 Bad Dürrheim Ermäßigter Eintritt ins Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar

Geöffnet: 10 Uhr bis 22 Uhr

Dauer: 3 Stunden

Preis: 7,95 Euro (50 Prozent Rabatt). Aktionspreis nicht mit Rabatten oder Aktionen kombinierbar.

Keine Voranmeldung



Kostenfreie Historische Stadtführung mit Fräulein Schmidt

Beginn: 10.30 Uhr und 12 Uhr im Kurpark am Gradierwerk

Dauer: 1 Stunde

Voranmeldung nötig



Kostenfreie Historische Stadtführung mit Badedienerin Johanna

Beginn: 13.30 Uhr und 15 Uhr im Kurpark am Gradierwerk

Dauer: 1 Stunde

Voranmeldung nötig



Ermäßigter Eintritt in Fasnachtsmuseum Narrenschopf

Geöffnet: 11 Uhr bis 17 Uhr

Beginn: Zwei kostenfreie Führungen um 11 Uhr und 14 Uhr

Preis: 50 Prozent Rabatt auf alle Eintrittspreise

Keine Voranmeldung



Ermäßigter Eintritt im Adventure Golf und Pit Pat

Geöffnet: 10 Uhr bis 20 Uhr

Preis: 50 Prozent Rabatt auf den Einzeleintritt und die Familienkarte

Keine Voranmeldung



Blumberg Ermäßigte Fahrt mit der Sauschwänzlebahn

Abfahrt: 10.10 Uhr und 14.10 Uhr

Dauer: 2,5 Stunden inklusive Hin- und Rückfahrt

Preis: Erwachsene 10 Euro und Kinder (4-15 Jahre) 5 Euro (über 60 Prozent Rabatt)

Voranmeldung nötig



Führung im Eisenbahnmuseum um 11 Uhr und 13 Uhr.

Besichtigung ohne Führung vor Abfahrt und nach Ankunft des Zuges möglich.

Keine Voranmeldung



Ermäßigte Weinwanderung per GPS ab Achdorf

Beginn: Zwei Touren um 11.10 Uhr und Zwei Touren um 13.10 Uhr

Preis: 23,90 Euro pro Person (über 30 Prozent Rabatt)



Kostenfreie Führung „Berge – Eisen – Bahn“

Beginn und Dauer: 10.30 Uhr bis 13 Uhr, ab Bahnhof Blumberg-Zollhaus

Keine Voranmeldung



Bräunlingen Kostenfreie Führung und Eintritt in das Kelnhof Museum

Geöffnet: 14 Uhr bis 17 Uhr

Kurzführungen „Familienleben damals“ – auch für Kinder

Beginn: 14 Uhr und 15.30 Uhr

Kurzführungen „Geheime Orte in einem Ackerbürgerhaus“

Beginn: 14.30 Uhr und 16 Uhr

Keine Voranmeldung



Kostenfreie Führung durch die Markuskapelle Mistelbrunn

Geöffnet: 10 Uhr bis 18 Uhr

Beginn: Kurzführungen um 13 Uhr und 16 Uhr

Keine Voranmeldung



Kostenfreie Naturführung „Am Kirnbergsee ist es so schee“

Beginn: 10.45 Uhr, ab Campingplatz Kirnbergsee

Dauer: 90 Minuten (2,6 km)

Keine Voranmeldung



Kostenfreier Besuch des Mühlentors und Führung

Geöffnet: 14 Uhr bis 17 Uhr

Beginn: Führung um 17 Uhr

Keine Voranmeldung



Kostenfreie geführte Wanderung von Döggingen zur Gauchach und Eulenmühle

Beginn: 11 Uhr, ab Bahnhof Döggingen

Dauer: 3,5 Stunden inklusive Pause (8 km)

Bitte bringen Sie Vesper und Getränk mit und tragen Sie wetterangepasste Kleidung sowie Schuhe mit Profilsohle.

Keine Voranmeldung



Donaueschingen Kostenfreie Führung auf dem Donaukunstweg

Beginn: 15 Uhr

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Voranmeldung nötig



Führung durch das Schloss Donaueschingen/ Wohnsitz der Fürsten zu Fürstenberg

Beginn: 11.15 Uhr und 14 Uhr

Dauer: 75 Minuten

Preis: 10 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche unter 18 kostenlos und Studierende gegen Vorlage des Ausweises 6 Euro

Voranmeldung nötig



Kostenfreie Führung an der Donauquelle

Beginn: 10.30 Uhr

Dauer: 45 Minuten

Voranmeldung nötig



Kostenfreier Eintritt in das Kinder- und Jugendmuseum Donaueschingen

Öffnungszeiten: 11 Uhr bis 17 Uhr

Keine Voranmeldung



Kostenfreier Eintritt in das Zunftmuseum

Öffnungszeiten: 11 Uhr bis 17 Uhr

Keine Voranmeldung



Kostenfreier Eintritt in das Museum Art.Plus

Öffnungszeiten: 11 Uhr bis 17 Uhr

Keine Voranmeldung



Kostenfreier Eintritt in die Fürstlich Fürstenbergische Sammlung

Öffnungszeiten: 11 Uhr bis 17 Uhr

Keine Voranmeldung



Kostenfreie Führung durch die Fürstlich Fürstenbergische Sammlung

Ausstellung „300 Jahre Residenz Donaueschingen“

Beginn: 11.15 Uhr und 14.30 Uhr

Keine Voranmeldung



Furtwangen Kostenfreier Eintritt und Führung durch das Uhrenmuseum

Öffnungszeiten: 9 Uhr bis 18 Uhr

Beginn: stündliche Führungen

Keine Voranmeldung



Kostenfreier Eintritt und Führung durch das Kirner-Kabinett

Öffnungszeiten: 10 Uhr bis 18 Uhr

Beginn: stündliche Führungen von 11 Uhr bis 17 Uhr

Keine Voranmeldung



Kostenfreier Eintritt und Führung durch das Gasthaus Arche

Öffnungszeiten: 14 Uhr bis 17 Uhr

Beginn: stündliche Führungen von 14 Uhr bis 16 Uhr

Keine Voranmeldung



Gütenbach Kostenloser Eintritt in das Dorf- und Uhrenmuseum Gütenbach

Öffnungszeiten: 10 Uhr bis 18 Uhr

Keine Voranmeldung



Hüfingen Kostenfreier Eintritt und Führungen im Schulmuseum

Schulhoffest im Schulmuseum mit Mitmachaktionen & Bewirtung

Öffnungszeiten: 11 Uhr bis 17 Uhr

Beginn: Kurzführungen zu jeder vollen Stunde

Keine Voranmeldung



Kostenfreier Eintritt und Führungen Römische Badruine inklusive Workshops

Öffnungszeiten: 11 Uhr bis 17 Uhr

Beginn: Kostümerlebnisführungen um 11 Uhr und 14 Uhr

Keine Voranmeldung



Kostenfreier Eintritt und Führung im Stadtmuseum

Öffnungszeiten: 10 Uhr bis 18 Uhr

Beginn: Familienführung und Workshop von 14 Uhr bis 16 Uhr

Keine Voranmeldung



Königsfeld Kostenfreie Führung im Albert-Schweizer-Haus

Beginn: 16 Uhr

Dauer: 60 Minuten

Voranmeldung nötig



Kostenfreies Kindertheater im Garten des Albert-Schweitzer-Hauses

„Albert Schweitzer erzählt – Geschichten aus dem Urwald-Krankenhaus“

Beginn: 15 Uhr

Dauer: 45 Minuten

Keine Voranmeldung



Kostenfreie historische Führung im Ortszentrum – „Der Zinzendorfplatz anno dazumal“

Beginn: 14 Uhr am Zinzendorfplatz

Dauer: 70 Minuten

Keine Voranmeldung



Schönwald E-Mountainbike Verleih

Bike-Station Schönwald

Öffnungszeiten: 10 Uhr bis 18 Uhr

Preis: 10 Euro für 1 Stunde

Keine Voranmeldung



Kostenfreie Runde Minigolf

Öffnungszeiten: 10 Uhr bis 18 Uhr

Keine Voranmeldung



St. Georgen im Schwarzwald Kostenfreier Eintritt ins Deutsche Phonomuseum

Öffnungszeiten: 11 Uhr bis 18 Uhr

Keine Voranmeldung



Kostenfreier Eintritt ins Museum Schwarzes Tor

Öffnungszeiten: 11 Uhr bis 18 Uhr

Keine Voranmeldung



Triberg Ermäßigter Eintritt in die Triberger Wasserfälle

Geöffnet: 10 Uhr bis 18 Uhr

Preis: 50 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis

Das Ticket der Wasserfälle berechtigt außerdem zum Eintritt in die Museen und das Triberg-Fantasy.

Keine Voranmeldung



Unterkirnach Kostenfreie Orchestrionführung in der Heimatstube

Beginn: Führungen von 13 Uhr bis 18 Uhr

Keine Voranmeldung



Kostenfreie Führung „Müllers Mehl, Bauers Korn“

Beginn: 11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr

Dauer: 90 Minuten

Voranmeldung nötig



Vöhrenbach Kostenfreie Führung durch das GEDEA Linachkraftwerk

Beginn: stündliche Führungen von 10.15 Uhr bis 18.15 Uhr, jeweils um Viertel nach der vollen Stunde, außer um 12.15 Uhr.

Keine Voranmeldung



Kostenfreie Führung im Haus der Heimatgilde/Orchestrionausstellung

Beginn: stündliche Führungen von 10.15 Uhr bis 18.15 Uhr, jeweils um Viertel nach der vollen Stunde, außer um 12.15 Uhr.

Voranmeldung bis zum 20.05.2023 um 20 Uhr



Kostenfreie Führung durch das Uhrmacherhäusle

Beginn: stündliche Führungen von 10.15 Uhr bis 18.15 Uhr, jeweils um Viertel nach der vollen Stunde, außer um 12.15 Uhr.

Keine Voranmeldung



Villingen-Schwenningen Kostenfreie Kurzführung im Romäusturm

Beginn: Führung um 11 Uhr, 12.30 Uhr, 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr

Dauer: 1 Stunde

Keine Voranmeldung



Kostenfreie Bunkerführung im Uhrenindustriemuseum

Führung durch den ehemaligen Luftschutzbunker der Württembergischen Uhrenfabrik

Beginn: 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr

Keine Voranmeldung



Kostenfreier Eintritt ins Franziskanermuseum und die Sonderausstellung SABA

Öffnungszeiten: 11 Uhr bis 17 Uhr

Keine Voranmeldung





Im Deutschen Phonomuseum in St. Georgen gibt es am Tourismustag Sonderführungen zur Geschichte der Hifi-Industrie. | Bild: Sprich, Roland

Aber auch zahlreiche Museen wie das Franziskanermuseum in Villingen, das Kelnhof-Museum in Bräunlingen, das Uhrenmuseum in Furtwangen und das Albert-Schweitzer-Haus in Königsfeld sind an diesem Tag für Träger des Aktionsbändels gratis zugänglich.