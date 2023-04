Rund 17.000 Euro Sachschaden bilanziert die Polizei nach einem Unfall am frühen Dienstagmorgen nach 00.30 Uhr auf der Autobahn A81 auf Höhe Villingendorf.

Ein 25-Jähriger sei mit einem 2er-BMW von Stuttgart in Richtung Singen unterwegs gewesen. Zwischen den Autobahnanschlussstellen Oberndorf am Neckar und Rottweil, etwa einen Kilometer nach der Raststätte Neckarburg, sei der junge Mann dann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelschutzplanken geprallt, berichtet die Polizei am Dienstag.

An dem Wagen sei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 17.000 Euro entstanden. Der 25-Jährige habe Glück gehabt und sei unverletzt geblieben. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Autos, so die Polizei abschließend.