Toilettenpapier war aufgrund der aktuellen Corona-Lage plötzlich sehr gefragt. Durch den gestiegenen privaten Verbrauch und so manche „Hamsterkäufe“ kam es zu Versorgungsengpässen. In ihrer Not griffen manche Verbraucher auf Alternativen zum Toilettenpapier wie beispielsweise Feuchttücher, Taschentücher oder Küchenpapier zurück.

Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis appelliert an die Bürger, Feuchttücher, Desinfektionstücher und Zeitungspapier nicht in die Toilette zu entsorgen. Diese Stoffe lösen sich im Abwasser nur schwer auf. Dadurch komme es zu Verstopfungen von Pumpen und Kanälen, die zum größten Teil von Hand entfernt werden müssen. Eine Bilder- oder Videosuche im Internet zu den Stichwörtern „Feuchttücher“ und „Pumpe“ liefere anschauliche Beispiele für diese Problematik. Im schlimmsten Fall könne das Abwasser aufgrund von Verstopfungen nicht zur Kläranlage gepumpt werden, sondern gelangt ungeklärt in unsere Gewässer. „Wenn diese Verstopfungen vermieden werden können, werden nicht nur die Gewässer geschützt, sondern auch das Personal, das diese unhygienischen Arbeiten nicht durchführen muss. Als Zahler von Abwassergebühren hilft man außerdem, die Gesamtkosten im Zaum zu halten“, erklärt Maria Friderich, Leiterin des Amtes für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz.

Die Lösung für dieses Problem ist einfach: Falls ein Toilettenpapierersatz verwendet werden muss, ist dieser über den Restmüll zu entsorgen. Im Übrigen gilt auch außerhalb von Krisenzeiten, dass die Toilette kein Mülleimer ist. Die Liste von Dingen, die im Normalfall über die Toilette entsorgt werden sollen, ist daher sehr kurz: Menschliche Ausscheidungen und Toilettenpapier.

Dagegen ist die Liste an Dingen, die nicht über die Toilette entsorgt werden dürfen, sehr lang. Hierzu gehören Medikamente, Feuchttücher, Tampons, Binden, Kondome, Haare, Windeln,Speisereste und noch vieles mehr. Die Frage nach der korrekten Entsorgung beantwortet das Abfall-ABC des Amts für Abfallwirtschaft: www.lrasbk.de/Direkt-zu/Abfall-ABC/