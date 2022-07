„Friedrich Merz kommt nach Villingen.“ So heißt es auf den Plakaten, die CDU aktuell in der Stadt und im Umland aufgehängt hat. Ist denn schon wieder Wahlkampf?

Nein, aber CDU-Kreisparteitag. Und auf diesem wird der CDU-Partei- und Fraktionschef am Dienstag, 26. Juli, zur aktuellen politischen Lage Deutschlands sprechen: über den Ukraine-Krieg, die steigenden Energiepreise, die Inflation – und was die Bundesrepublik jetzt tun sollte.

Nun ist es an sich ungewöhnlich, dass sich ein Parteichef in die Provinz begibt, um auf Kreisparteitagen dem Wahlvolk und den Mitgliedern die Welt zu erklären. Eingefädelt hat diesen Coup in seinem Wahlkreis der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei, zugleich der Parteivorsitzende der Christdemokraten im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Frei nutzt seinen kurzen Draht

„Als erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion arbeite ich natürlich eng mit dem Fraktionsvorsitzenden zusammen“, erläutert Frei. Soll heißen: Er hat seinen engen Draht zu Merz spielen lassen, um in seinem Wahlkreis einen echten politischen Hochkaräter aus Berlin präsentieren zu können. Und da die Regierungsbänke mittlerweile von anderen Parteien besetzt sind, ist es dieses Mal eben der Oppositionsführer.

Thorsten Frei, der CDU-Kreisvorsitzende, hat Merz in seinen Wahlkreis geholt. | Bild: IMAGO/Frederic Kern

Gleichwohl, so betont Frei, ist der Auftritt von Friedrich Merz in Villingen keineswegs selbstverständlich. Der CDU-Chef, so berichtet Frei, nehme in diesem Jahr kaum Termine in Baden-Württemberg wahr. Denn die Landtagswahlen sind in diesem Jahr in anderen Ländern. Hinzu kommt: In der Bundeshauptstadt läuft angesichts der vielen Krisenlagen der politische Betrieb derzeit auf Hochtouren.

Trotzdem ist es Frei gelungen, Merz für einen Auftritt in VS loszueisen. Er wird am Dienstag um 18.30 Uhr eine Rede zu den aktuellen politischen Großthemen halten und darlegen, wie die Bundesrepublik aus seiner Sicht damit umgehen sollte.

Merz-Rede ist öffentlich

Ganz klar: Wenn der Partei-Vormann antritt, dann wird er nicht im stillen Kämmerlein versteckt, sondern soll Breitenwirkung erzielen. Die Auftritt von Merz in der Neuen Tonhalle ist öffentlich. Nicht nur die Parteimitglieder sind willkommen, sondern alle politisch Interessierten. „Deshalb haben wird den Auftritt auch plakatiert“, unterstreicht Thorsten Frei. Wer den Polit-Promi hören will, kann sich in der CDU-Kreisgeschäftsstelle anmelden, oder aber einfach in der Neuen Tonhalle vorbeikommen.

Merz wird voraussichtlich 30 bis 40 Minuten sprechen und anschließend für Fragen aus und Diskussionen mit dem Publikum zur Verfügung stehen. „Wir wollen den Auftritt sehr lebendig und sehr dialogisch halten“, kündigte der Kreisvorsitzende Frei an. Merz werde nach dem Auftritt nicht mehr weiterfahren, sondern in der Region übernachten und am nächsten Tag weiterreisen, berichtet Frei.

Die Neue Tonhalle steht am Dienstag nicht nur CDU-Mitglieder offen, sondern allen, die Friedrich Merz hören wollen. | Bild: Hahne, Jochen

Es soll übrigens, wie der Christdemokrat mit Genugtuung vermerkt, nicht der einzige Auftritt von Merz in diesem Jahr in Villingen-Schwenningen werden. Auch zum Landesparteitag der CDU im September, der in der Messhalle in Schwenningen stattfinden wird, habe der Bundesvorsitzende bereits seine Teilnahme zugesagt.

Hansjörg Häfele soll beim Kreisparteitag der CDU geehrt werden. | Bild: Birgit Müller

Der CDU-Kreisparteitag am Dienstag beginnt bereits eine Stunde vor dem Prominenten-Auftritt und startet um 17.30 Uhr. Am Anfang stehen Begrüßungsworte und Delegiertenwahlen für verschiedene Parteiversammlungen.

Außerdem wird der CDU-Kreisverband seinen langjährigen ehemaligen Bundestagsabgeordneten Hansjörg Häfele aus Bad Dürrheim ehren, der im Frühjahr 90 Jahre alt geworden ist.