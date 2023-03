Die fiesesten Momente bei „The Biggest Loser“ sind zweifelsohne jene auf der Waage. Dann, wenn die Digitalanzeige hoch und runter springt und die Kilos eine Berg- und Talfahrt präsentieren. Zwei Kilo zu- oder drei Kilo abgenommen?

Endlich weniger als 200 Kilo

Für Torsten Münch ist dieser Moment auf der Waage in dieser Woche sein bislang größter Triumph: Ganze sieben Kilogramm hat der 42-Jährige innerhalb einer Woche abgenommen. Das Ziel, endlich unter die 200-Kilo-Marke zu kommen, hat er damit erreicht. 195,8 Kilogramm sind es nun aktuell. 31,3 Kilo hat er damit seit Beginn der Show abgenommen. Und es sollen noch mehr werden.

In Zweierteams zum Erfolg

Was in dieser Woche den Erfolg gebracht hat? Die Ernährung, aber auch viel Bewegung, bei der Torsten mehr als einmal an seine Grenzen gegangen ist. „Paarmodus an: Doppelt oder nichts“ lautet das Motto in dieser Woche. In Zweierteams müssen die Kandidaten weiter an ihrem Ziel, dem Gewichtsverlust, arbeiten. Das klappt bei den einen mehr, bei den anderen weniger gut.

Miteinander reden – und auf einmal klappt‘s

Während Silke und Pia entdecken, dass sie entgegen aller bisherigen Vorbehalte sogar sehr gut miteinander klarkommen, wenn sie nur miteinander reden, ist bei Laura und Valentina Streiterei angesagt.

Torsten Münch nimmt viel mit Humor. Bei den Camp-Mitgliedern beider Teams ist der 42-Jährige gleichermaßen beliebt. | Bild: Torsten Münch

Eine Aufgabe lautet nämlich, einen Holzklotz mit der Feile so zu bearbeiten, dass er deutlich an Gewicht verliert. Klingt nach Schwielen an den Händen und einer insgesamt schweißtreibenden Angelegenheit. Die sich aber lohnen kann: Dem Siegerteam winkt Immunität, das heißt, ein Rauswurf ist in dieser Woche nicht möglich.

„Seit wann sparen wir hier Energie?“ Ramin Abtin zu Kandidatin Valentina

Während Laura sich redlich bemüht und sogar Nachtschichten einlegt, will es Valentina ruhiger angehen lassen. Um, wie sie sagt, für den nächsten Tag fitter zu sein. Ramin Abtin. Trainer und ehemaliger deutscher Kickbox-Weltmeister, glaubt, sich verhört zu haben. „Seit wann sparen wir hier Energie?“

Schummel-Salvo am Werk

Torstens Partner, der ehrgeizige Salvo, versucht es indes mit einem Trick und bearbeitet den Holzklotz mit Messer und Pfanne wie mit Hammer und Meißel, während Torsten schläft. Blöd nur, dass seine Aktion vom gegnerischen Team bemerkt wird. Das schlechte Gewissen folgt allerdings schnell und der ehrgeizige Salvo gesteht und entschuldigt sich.

So geht es weiter Die nächsten Folgen von „The Biggest Loser“ laufen am 26. März um 17.30 Uhr; am 2., 9., 16., 23. und 30. April um 17.30 Uhr. Das Finale wird am Sonntag, 7. Mai, um 16.30 Uhr ausgestrahlt.

Wer glaubt, mit dem Bearbeiten der Holzklötze genug Schweiß vergossen zu haben, kennt das hübsche Bergdörfchen Apíranthos noch nicht. Treppauf, treppab und zwischendurch immer wieder Quizfragen beantworten: Torsten muss an seine Grenzen gehen.

Die Rolltreppe bleibt ein Wunschtraum

Das Treppensteigen geht auf die Knie und auf die Lunge, die Glonki-Ratsherr muss schwer kämpfen. Seinen Humor hat er aber nicht verloren. „Ich hatte ja den ganzen Tag gehofft, dass die irgendwo eine Rolltreppe gebaut haben“, sagt er mit einem verschmitzten Grinsen. „Spoiler: Es hat nicht funktioniert.“

Manuela und Sandra müssen gehen

Dafür hat die Gewichtsabnahme in dieser Woche umso besser funktioniert. Mit zusammen 11,1 Kilo Gewichtsverlust sind er und Salvo Abnehm-Champions der Woche. Schlecht läuft es hingegen für Manuela und Sandra: Mit der prozentual geringsten Gewichtsabnahme müssen sie das Camp verlassen.

