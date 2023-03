Die Waage lässt sich wieder einmal extrem viel Zeit. Zahlen hoch, Zahlen runter, Anspannung bei den Moderatoren, den Mitstreitern und vor allem bei dem Mann auf der Waage: Torsten Münch aus Pfaffenweiler.

Fast fünf Kilo sind weg

Auch in der fünften Folge der aktuellen Staffel steht am Ende wieder die Wahrheit in Gestalt des Wiegergebnisses. War in der vergangenen Woche angesichts von nur 2,2 verlorenen Kilos Frust angesagt, ist die Freude jetzt umso größer: 4,8 Kilogramm hat der 42-Jährige verloren.

Applaus der Mitstreiter: Torsten Münchs Erfolg freut auch die anderen. | Bild: Göbel, Nathalie

„Ich könnte fast heulen, ich bin so glücklich“, sagt er. Er dürfe ruhig heulen, sagt Trainerin Sigrid Ilumaa. Das will sich Torsten zwar „für dramatische Momente aufheben“, wie er sagt, doch ein paar Freudentränchen kann er tatsächlich nicht verdrücken: „Das ist das erste Mal, dass wir wegen mir führen.“ Fließt doch die Gewichtsabnahme jedes einzelnen in die Gesamtstatistik des Teams ein.

Alle freuen sich mit

Hinter der Bühne wird gejubelt und applaudiert, sein eigenes Team und die Mitstreiter aus dem Team blau freuen sich für den Ratsherrn der Glonki-Gilde.

Battle Ropes und Medizinbälle

„Niemals stillstehen“ lautet das Thema der Woche. Und so geht es für die verbliebenen 17 Kandidaten auch diesmal wieder mit gesunder Ernährung, Selbstreflexion und Bewegung weiter: Training mit Medizinbällen, Boxsäcken oder Battle Ropes – Taue, die in wellenartige Schwingungen versetzt werden müssen, was die Kandidaten mächtig ins Schwitzen bringt.

Sieht einfacher aus, als es ist: Beim Battle Rope-Training müssen schwere Taue bewegt werden. | Bild: Göbel, Nathalie

Keine Woche natürlich ohne besondere Wettkämpfe: Am Strand müssen die Teams auf Platten eine 20-Meter-Distanz zurücklegen, dürfen den Sand nicht mit den Füßen berühren und obendrein Fragen beantworten, die auf der Unterseite der Platten stehen. Wer zuerst am Ziel ist, hat natürlich gewonnen.

Das Gewinner-Team darf entweder in die Luxusvilla umziehen, was bei Team Blau der Fall wäre oder aber den Aufenthalt dort verteidigen. Betten in der Villa oder Matratzen auf dem Boden? Boxsäcke und Duschen unter freiem Himmel oder Badezimmer und hauseigener Trainingsraum?

„Acht mal sieben? 64, oder?“

Die Anspannung ist erwartungsgemäß groß, der Zeitdruck macht es nicht besser. Da werden schon mal einfache Rechenaufgaben aus dem Einmaleins zur Herausforderung (“Acht mal sieben? 64, oder? Ja, 64!“), oder auf die Schnelle nachzuzählen, wie oft der Buchstabe N eigentlich in der ersten Strophe von „Alle meine Entchen“ vorkommt.

Alle meine Entchen...

Das kann einen schon mal überfordern, vor allem wenn man gar nicht erst anfängt, nachzuzählen, so wie Daniel. Er ist ohnehin der Meinung, dass die Kenntnis von Kinderliedern Frauendomäne ist und er daher seine grauen Zellen gar nicht erst bemühen muss.

Die Platten- Challenge: Die Teams müssen 20 Meter zurücklegen, ohne den Sand zu berühren und obendrein Fragen beantworten. | Bild: Göbel, Nathalie

Auch ohne größere Buchstabenzähl-Kenntnisse reicht es für Team Blau für den Umzug ins Luxuscamp. Das Team von Torsten Münch muss sich wieder mit dem Basis-Camp begnügen. Dafür sichern sie sich mit dem Gewinn der zweiten Challenge einen Gewichtsbonus: Es gilt, bei einer Riesen-Dosenwerfen mit Fässern und drei-Kilo-Gewichten abzuräumen.

Marvin muss gehen

Am Ende muss sich Team Orange dennoch geschlagen geben: Trotz des Gewichtsbonus von drei Kilo beträgt die Abnahme nur 2,26 Prozent des Gesamtgewichts, bei Team Orange sind es 2,33 Prozent. Marvin aus dem orangefarbenen Team muss am Ende gehen. Für die anderen heißt es: weiterschwitzen.

