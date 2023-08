Strohfeuer oder doch ein nachhaltiger Effekt? Diäten und kurzzeitige Sport-Programme stehen nicht unbedingt im Ruf, dauerhafte Erfolge bei Menschen mit starkem Übergewicht zu erzielen. Wie geht es damit inzwischen Torsten Münch, der im Frühjahr 2023 bei der Abnehm-Show „The Biggest Loser – Leben leicht gemacht“ eindrucksvoll an Gewicht verloren hatte?

„Es geht mir hervorragend – ich fühle mich so gut wie schon lange nicht mehr.“ Selbst durchs Telefon meint man förmlich ein breites Grinsen auf Torsten Münchs Gesicht wahrzunehmen. Das Gespräch mit dem ehemaligen Show-Teilnehmer lebt von seiner Leichtigkeit.

Gewicht stagniert

Aktuell wiegt er 160,2 Kilogramm, berichtet Münch. Es sei nach wie vor ein Kampf. Immer wieder überfallen ihn hinterrücks die Gelüste auf Deftiges, Süßes oder Softdrinks. Was für ihn inzwischen aber nur einen Schluss zulässt: „Dann muss ich widerstehen.“

Dennoch hat sich sein Gewicht seit längerem nicht mehr verändert. Er bemerke jedoch, dass sich sein Körper verändert. Denn: „Ich kann Sachen anziehen, die mir vor drei vier Wochen nicht gepasst haben“. Seine Freundin sage, sein Körper wirke trotz gleichbleibendem Gewicht definierter.

„Ich nehme nicht zu, das ist das Wichtigste.“ Für ihn einer der Erfolge, die ihn Tag für Tag motivieren, weiter für Bewegung zu sorgen und mehr auf seine Ernährung zu achten.

Die Sat1-Abnehm-Show „The Biggest Loser“ wird seit diesem Jahr unter dem Titel „Leben leicht gemacht“ ausgestrahlt und begleitet seit 2009 stark übergewichtige Menschen beim Abnehmen. In der jüngsten Staffel, bei der auch Torsten Münch mit von der Partie war, mussten sich die Kandidaten auf der griechischen Insel Naxos einem harten Trainingsprogramm stellen. Wer am Ende der Show am meisten abgenommen hatte, kassierte zusätzlich zur neuen Lebensqualität noch ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Die Verwandlung: Die 70 Kilo, die Torsten Münch abgenommen hat, sieht man deutlich. | Bild: Torsten Münch/Sarah Porsch

Treffen mit den anderen Biggest-Loser-Teilnehmern

„Seit ich aus dem Camp raus bin, ernähre ich mich gleich“, fasst der ehemalige Show-Teilnehmer zusammen. Verbindungen zur Sendung sind zahlreiche geblieben. Nicht nur die vielen Erinnerungen, auch Kontakte und Freunde.

Mit den Redakteuren ist es eher ein Smalltalk-Verhältnis, beschreibt Münch, ebenso zu den Trainern. Zwar gebe es noch Austausch, der sei jedoch nur sporadisch.

Anders sieht das mit den anderen Kandidaten seiner Staffel aus. Vor kurzem hat er mit Leon telefoniert, erzählt er. Und vor wenigen Wochen traf er seine ehemaligen Mitstreiter in entspannterer Atmosphäre.

Mit seiner Freundin Sarah fuhr Torsten Münch in die Pfalz. Dort trafen sie seine Staffel-Genossen. Mit dabei waren Daniel Fischer, Zead Hassan, Manuela Peuser und Phillip Webers.

Torsten Münch (vorne) gemeinsam mit den ehemaligen Kandidaten der Show „Leben leicht gemacht – The biggest Loser“ Phillip Webers (links), Zead Hassan (mitte) und Manuela Peuser (rechts). | Bild: Torsten Münch

Freitagabend war sogar eine kleine Sporteinlage geplant, berichtet Münch. Samstags haben sie sich früh getroffen und sind in einem Planwagen durch die Weinberge von Gut zu Gut gefahren und haben sich unter der rheinischen Sonne den Riesling schmecken lassen.

Bier und Sommerfest

Am Wochenende vom 21. bis 23. Juli feierte die Glonki-Gilde ihr Sommerfest. In dieser Villinger Fasnachtszunft ist Münch langjähriges Mitglied. Nach der Arbeit als Logistiker half er beim Aufbau. Tagelang bereiteten er und seine Zunftgenossen sich darauf vor.

Da sollte es zur Belohnung auch ein Bier geben. Das solle er vielleicht für noch größere Konsequenz beim Abnehmen weglassen, sagt Münch. Der Körper kümmere sich dann um den Alkohol und stoppe die Fettverbrennung.

Eines habe er jedoch schon erreicht: Beim Fußballschauen bleibe er abstinent, erzählt der 43-jährige Vater zweier Kinder.

Auch zuhause setzt Torsten Münch weiterhin auf Bewegung. Hier ein Bild von Mai, nachdem er aus der Show ausgeschieden ist. | Bild: Rasmus Peters