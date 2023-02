Eine Fünf. Bitte, bitte, eine Fünf. Nichts wünscht sich Torsten Münch aus Pfaffenweiler in diesem Moment auf der Waage mehr: Dass er fünf Kilo abgenommen hat. Das war sein Ziel für diese Woche.

Weinen, fluchen, kämpfen

Im dritten Teil der Abnehm-Show „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ haben die Kandidaten bereits einiges an Gewicht verloren. Die einen mehr, die anderen weniger. Eine weitere Woche lang haben sie dafür auf der griechischen Insel Naxos geschwitzt, geflucht, geweint und gekämpft.

Das Format Im Januar 2009 wurde die erste Staffel von „The Biggest Loser“ ausgestrahlt. Momentan läuft die 15. Staffel auf Sat.1. Am 7. Mai wird das Finale ausgestrahlt. Für den „größten Verlierer“, der das meiste Gewicht verloren hat, gibt es am Ende 50.000 Euro Preisgeld. Das Konzept stammt aus den USA, wo die Show 2004 das erste Mal gezeigt wurde.

„Bei Torsten habe ich am meisten gezittert, weil wir immer noch nicht wissen: Was kann sein Körper?“, gibt Personal Trainerin Sigrid Ilumaa in der Sendung zu.

Ungewohnte Belastung

Bei einem Gewicht von mehr als 200 Kilogramm ist körperliche Anstrengung nicht nur eine Qual, sondern kann durch die ungewohnte Belastung auch gefährlich sein. Herz- und Kreislaufsystem, Muskeln, Sehnen und Gelenke müssen sich an den Sport erst gewöhnen.

Bestandsaufnahme zu Beginn der Sendung: 227,1 Kilogramm bringt Torsten Münch da auf die Waage. | Bild: Sat.1

Zwei Teams treten bei „The Biggest Loser“ gegeneinander an. Elf Frauen und neun Männer. Torsten Münch ist im Team orange – und von beiden Mannschaften der mit Abstand schwerste. Ihm folgt der 27 Jahre alte Philipp mit 194,7 Kilogramm.

Basis-Camp und Luxusvilla

Nachdem Team blau, trainiert vom ehemaligen Kickbox-Weltmeister Ramin Abtin, in der zweiten Folge in Sachen Gewichtsverlust die Nase vorn hatte, dürfen sie in der dritten Folge im Luxus-Domizil wohnen. Villa mit Swimmingpool gegen das „Basis-Camp“, in dem Team orange auf Matratzen schlafen muss. Warmes Wasser kann man sich auf einem Spinning Bike erstrampeln – oder aber man duscht eben kalt.

„Keiner hat Bock auf den Sport“

Zehn Menschen, 24 Stunden am Tag zusammen: Das birgt Konfliktpotenzial. Erst recht in dem Team, das in der Vorwoche nicht so gut abgeschnitten hat. Das bekommt Trainerin Sigrid Ilumaa zu Beginn der Folge deutlich zu spüren.

Ziele für die Woche? Keine Ahnung

„Keiner hat Bock auf den Sport“, nölt die 31-jährige Matea, die in den vergangenen Tagen nicht nur mit der Bewegung, sondern auch mit ihren Teamkollegen Probleme hatte. Was sich Matea für die neue Woche vornimmt, will Sigrid Ilumaa wissen. „Weiß nicht.“

„Wie kann man sein eigenes Kind nicht mehr haben wollen?“ Biggest-Loser-Kandidatin Pia

Dass die 20 Teilnehmer mehr mit sich herumschleppen als nur ihr Übergewicht, wird in der Folge mehr als deutlich. Vor allem, als die Trainer die Kandidaten auffordern, auf Kärtchen zu notieren, wann sie sich zuletzt alleine gelassen gefühlt haben. Die Antworten werden vorgelesen.

Die 29-jährige Pia weiß das noch genau: Als ihre geschiedene Mutter einen neuen Mann kennenlernte und sie und ihre jüngere Schwester nicht mehr bei sich wohnen haben wollte, berichtet sie unter Tränen. „Wie kann man sein eigenes Kind nicht mehr haben wollen?“

Verständnis ist nicht Mitfühlen

Torsten Münch plagt sich vor allem mit dem fehlenden Mitfühlen seines Umfelds. „Verständnis haben immer alle“, sagt er. „Wenn ich zum Beispiel einen Berg nicht hochlaufen kann, haben alle Verständnis.“ Aber wirklich mitfühlen oder wissen, wie es ist, 220 Kilo mit sich herumzuschleppen, das könne eben kaum jemand.

Ein guter Freund hat Torsten Münch aus Sorge um dessen Gesundheit bei der Abnehm-Show „The Biggest Loser“ angemeldet. Hier kämpft der 42-Jährige tapfer gegen sein Übergewicht. | Bild: Torsten Münch

Bei allen Querelen untereinander – diese Gefühle können die anderen teilen. Und so machen sie sich auch mit Teamgeist an die große Wochenaufgabe, einen Traktor so weit wie möglich zu ziehen.

Traktorziehen in der Sonne

Unter den griechischen Sonne plagen sich die Teams mit dem tonnenschweren Gefährt ab, Meter um Meter, Zentimeter um Zentimeter. Am Ende hat das Team von Torsten Münch die Nase vorn. Auch bei der wöchentlichen Bilanz: 2,11 Prozent ihres Gesamtgewichts haben die Teammitglieder innerhalb einer Woche verloren.

Für die Fünf reicht‘s nicht ganz

Eine Fünf ist es bei Münch in dieser Woche nicht, die als Differenz auf der Waage angezeigt wird. 3,1 Kilo hat er verloren. Ein Etappensieg, doch er will mehr: „Ich bin enttäuscht. Ich wollte fünf Kilo schaffen.“

Am kommenden Sonntag, 26. Februar, geht die Show in die nächste Runde



