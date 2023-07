Die Polizei schildert den Fall wie folgt. Einen Schaden an seinem geparkten Tesla festgestellt hat ein 28-jähriger Autobesitzer, der das Auto am Sonntag gegen 13.30 Uhr in der Türkeistraße parkte. Als der Mann später zum Auto zurückkam, bemerkte er eine Delle sowie Kratzer an der linken Seite.

Anhand eines durch die internen Kameras seines Tesla aufgezeichneten Videos konnte er den Verursacher des Schadens erkennen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen diesen Mann, bei dem es sich um einen 42-jährigen Besitzer eines VW Caddy handelt. Den Schaden am Tesla bezifferten die Beamten auf rund 3000 Euro.