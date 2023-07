Anfang vergangenen Jahres bewarb sich Hannes Vögele um ein Praktikum bei seinem jetzigen Ausbildungsbetrieb. Eine Zimmerer-Lehre sollte es für ihn sein. Der Praktikumsplatz fand sich bei der örtlichen W+Z Holzverarbeitung, deren Geschäftsführer der begeisterte Tauzieher Jürgen Weißer ist.

Auf dem Betriebsgelände haben die Unterkirnacher Tauzieher auch ihren Trainingsplatz. Hier haben sie sich eine Trainingsanlage eingerichtet, auf der beispielsweise gegen ein an einem Seilzug hängendes Gewicht gezogen werden kann.

Trainer Horst Schicklang hängt das Gewicht, gegen das die Tauzieher im Training ziehen, an. 680 Kilogramm darf ein Landesligateam mit acht Mitgliedern auf die Waage bringen. Die Wann mit den Pflastersteinen simuliert das im Training. | Bild: Cornelia Putschbach

Hannes Vögele, früher viel beim Bouldern, dem Klettern ohne Seil und Gurt, unterwegs, hatte bei diesem Sport bereits viel Griffkraft entwickelt. Eine der wesentlichen Voraussetzungen fürs Tauziehen. Was lag also näher, als auch das einmal auszuprobieren.

Begeistert von dem Sport

„Mit dem Tauziehen habe ich einmal angefangen und nicht mehr aufgehört“, erinnert sich Hannes Vögele wie ihn dieser Sport von Beginn an begeisterte. „Das ist viel mehr als am Seil rupfen.“ Es brauche viel Technik, Teamgeist und Kraft.

Aufwärmen in der Werkstatt Video: Cornelia Putschbach

Trainer Horst Schicklang, der gemeinsam mit Jürgen Weißer die Unterkirnacher Tauzieher trainiert, war bald davon begeistert, wie sich Hannes Vögele entwickelte. „Er ist neugierig und trainingsfleißig, hat körperlich die Voraussetzungen und stellte sich von Beginn an gut an“, erinnert sich Horst Schicklang.

Schnell schaffte es Hannes Vögele in die Stammmannschaft der Unterkirnacher Tauzieher. Seit vergangenem Jahr treten sie in der Landesliga an. Die Zeiten einer reinen Hobbymannschaft haben sie damit hinter sich gelassen. Trainiert wird zweimal pro Woche. Im Winter kommt Krafttraining dazu. Im Sommer fordern die Turniere. Hannes Vögele ist mit Abstand der Jüngste im Team.

Hanns Vögele. | Bild: Cornelia Putschbach

Horst Schicklang war früher selbst ein hochklassiger Tauzieher. Er ließ bald seine Kontakte zum Bundestrainer der U19, Martin Zipfel aus Dietenbach bei Kirchzarten, spielen. Dieser schaute sich Hannes Vögele an und lud ihn im April dieses Jahres erstmals zu einem Auswahltraining ein.

Tauziehen vor Ort in Unterkirnach Wer die Tauzieher einmal in Aktion sehen möchte oder gar selbst bei einem Wettbewerb mitmachen möchte, kann dies am 5. und 6. August beim Sommerfest der Tauziehfreunde Wadenkrampf auf der Unterkirnacher Festwiese. Am Samstag, 5. August, um 14.30 Uhr steht die spektakuläre Buspulling-Wette der Tauzieher an, deren Einnahmen an die Katharinenhöhe gehen werden. Um 18 Uhr startet ein Grümpelturnier. Ab 21 Uhr unterhalten die Ramstaler mit Livemusik. Am Sonntag, 6. August, spielen ebenfalls die Ramstaler ab 11 Uhr beim Frühschoppen. Um 13 Uhr startet ein Tauziehturnier der Landesliga. Thomas Moser steht ab 16 Uhr mit seinem Kabarett auf der Bühne. Ab 18 Uhr übernehmen die Ramstaler wieder die Unterhaltung. Unterstützt werden die Tauziehfreunde bei ihrem Sommerfest von der Kieschtockzunft Unterkirnach.

Dann ging alles ganz schnell. Schon im Mai durfte Hannes Vögele mit der U19-Nationalauswahl zum Tug-of-War-Turnier der Familie Janssen in Belgien fahren. Tug-of-war steht im Englischen für Tauziehen. Das Turnier der Familie Janssen ist ein internationales Spitzenturnier der Tauzieher auf höchstem Niveau, zu dem praktisch alle Tauziehernationen ihre Kader entsenden. Im selben Monat durfte er mit der U19-Nationalmannschaft bei einem Wettkampf der Deutschen Tauziehliga mitziehen.

Für Hannes Vögele war das ein beeindruckendes Erlebnis, das Lust auf noch so viel mehr Tauziehen gemacht hat.

So funktioniert das Tauziehen im Team Video: Cornelia Putschbach

Mindestens einmal pro Woche fährt Horst Schicklang ihn mittlerweile zum Kadertraining nach Kirchzarten.

Ende August geht es dann mit dem Nationalteam zum sogenannten GENSB-Turnier, bei dem die Nationalmannschaften aus Deutschland, England, den Niederlanden, der Schweiz und Belgien gegeneinander antreten. GENSB steht für die Anfangsbuchstaben dieser Länder in der englischen Sprache.

Sprung in die U23?

Das ist die Generalprobe für die im September in der Schweiz stattfindenden Weltmeisterschaften der U19. Dass die Unterkirnacher Tauzieher ihm hierfür alle Daumen drücken ist natürlich Ehrensache.

Noch bis Ende des Jahres darf Hannes Vögele altershalber in der U19 antreten. Er wird dieses Jahr noch 18 Jahre alt. Dann ist in dieser Altersklasse Schluss. Folgen kann die Nationalauswahl der U23.

Den Schuhen von Hannes Vögele sieht man nach dem Training an, dass sich das Team richtig ins Zeug gelegt hat. Tief haben sich die Schuhe mit der Stahlplatte an der Ferse im Widerstand gegen die Seilzugmaschine in den Boden eingegraben. da hilft nur noch der Spachtel. | Bild: Cornelia Putschbach

In diesem Alter machen wenige Jahre allerdings körperlich noch sehr viel aus. „Es braucht für Hannes noch drei bis vier Jahre, bis vor allem die Rumpfmuskulatur richtig ausgebildet ist“, weiß Horst Schicklang. In Unterkirnach ist er bei seinen erfahrenen Trainern dafür bestens aufgehoben. Seine Einsätze im Landesliga-Team werden ihm weitere Erfahrung einbringen.

Wette für den guten Zweck

Welche Kraft das ganze Team am Seil aufbringt, das will es im Übrigen im Rahmen des Sommerfestes der Unterkirnacher Tauzieher für einen guten Zweck zeigen. Dazu loben sie eine sogenannte Buspulling-Wette aus. Dabei zieht das achtköpfige Landesliga-Team einen zunächst leeren Reisebus über eine Strecke von 40 Metern.

Die benötigte Zeit ergibt die Referenzzeit. Anschließend besteigen so viele Menschen wie irgend möglich den Bus. Wenn es dem Landesliga-Team, verstärkt um einen weiteren Tauzieher, nun nicht gelingt, diese Referenzzeit über die gleiche Strecke einzuhalten oder sogar zu toppen, wird ein Arbeitsdienst im Rahmen des Tages der offenen Türe im September in der Katharinenhöhe fällig.