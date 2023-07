Die Deutsch-Französische Brigade wird im Juli eine deutsch-französische Taskforce nach Litauen verlegen, um dort zwei Wochen lang die Zusammenarbeit mit litauischen Soldaten in der Landes- und Bündnisverteidigung an der Ostflanke der Nato zu üben. Das teilte die Bundeswehr mit.

400 Soldaten sind beteiligt

Der Stab der Brigade ist im südbadischen Müllheim stationiert. Für die Übung „Blauen Express“, die nach dem Müllheimer Hausberg Blauen benannt ist, wird eine binationale Taskforce bestehend aus rund 400 Soldaten des deutschen Jägerbataillons 292 aus Donaueschingen, des französischen 1. Infanterieregiments aus Saarburg und des französischen 3. Husarenregiments aus Metz zusammengestellt, um den raschen Transport ins Baltikum sowie die operative In-tegration einer litauischen Kompanie mechanisierter Infanterie zu trainieren.

Donaueschingen In der Donaueschinger Kaserne wird gearbeitet: Was hat die Bundeswehr dort geplant? Das könnte Sie auch interessieren

Die Übung auf dem Truppenübungsplatz Gaižiūnai (bei Kaunas) beginnt am Montag, 10. Juli. Ihr liegt ein Szenario an der Nato-Ostflanke zugrunde, bei dem die schnelle Verlegbarkeit von Großgerät, Material und Personal der Deutsch-Französischen Brigade in das Nato-Land Litauen geübt wird.

Das Jägerbataillon 292 übt auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken. | Bild: Dahlmann, Bundeswehr

Ziel der Übung sie es, gemeinsam mit den litauischen Partnern die Einsatzbereitschaft in einem breiten Fähigkeitsspektrum schnell herzustellen. Die Übung werde zudem den hohen Ausbildungsstand der binationalen Brigade sowie deren ausgeprägte Fähigkeit zur multinationalen Zusammenarbeit darstellen.

Übung parallel zum Nato-Gipfel

Anlässlich des parallel stattfindenden Nato-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius am 11. und 12. Juli soll die Übung auf dem 60 Kilometer entfernten Truppenübungsplatz Gaižiūnai auch die künftige Bedeutung der deutsch-französischen militärischen Zusammenarbeit unterstreichen.

Donaueschingen Soldaten auf dem Catwalk: Wie in der Donaueschinger Kaserne der Häuserkampf trainiert wird – und was ein Laufsteg damit zu tun hat Das könnte Sie auch interessieren

Die Brigade verlegt ihre Taskforce in mehreren Bahntransporten aus ihren deutschen und französischen Standorten in eine litauische Kaserne in Rukla, wo auch der deutsch geführte multinationale Gefechtsverband der Nato-Mission „enhanced Forward Presence“ (eFP) stationiert ist.

Ende 2022: Das Jägerbataillon 292 verbringt Weihnachten in Mali. | Bild: Jägerbataillon 292

Insgesamt sind an der Übung rund 40 gepanzerte Gefechtsfahrzeuge beteiligt, unter anderem der deutschen Typen GTK Boxer und TPz Fuchs, des französischen Mehrzweckfahrzeugs Griffon, des litauischen Typs Vilkas (Boxer mit Maschinenkanone) sowie des französischen Aufklärungspanzers AMX 10.

Brigade soll dauerhaft in Litauen stehen

Die Ankündigung der Übung erfolgt etwa zehn Tage nach der Ankündigung von Verteidigungsminister Pistorius bereit, dauerhaft Soldaten der Bundeswehr nach Litauen zu verlegen. Eine Brigade aus 4000 Soldaten soll die Nato-Ostflanke sichern. Der genaue Zeitpunkt der Stationierung ist bisher unklar.