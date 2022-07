Schwarzwald-Baar-Kreis vor 33 Minuten

Tanja Hall ist Mesnerin im Schwarzwald – Jetzt wird sie in die Landeszentrale der CDU gerufen

Die Kreisgeschäftsführerin der Partei wechselt nach Stuttgart. Was bringt der berufliche Aufstieg für die Region? Sie nimmt uns mit auf einen Besuch in der St.-Cyriak-Kirche in Furtwangen und erzählt.