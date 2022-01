Wir haben bei den vier größten Standesämtern im Kreis nachgefragt: Wer heiratet am 2. Februar 2022 und wie bereiten sich die Standesbeamten eigentlich auf ein solches Schnapszahldatum vor?

Villingen-SchwenningenAktuell sind in der Doppelstadt für den 2.2.2022, ein Mittwoch, bisher drei Trauungen geplant. Das erklärt Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt. Am gleichen Tag in den vergangenen zwei Jahren fanden jeweils exakt null