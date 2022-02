Der Deutsche Wetterdienst hatte für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vor schweren Sturmböen gewarnt, in höheren Lagen sogar mit noch stärkeren orkanartigen Böen. Zum Glück hatte das Sturmtief Ylenia über dem Schwarzwald-Baar-Kreis aber nicht mehr genügend Kraft, um für schwere Schäden und Behinderungen zu sorgen. bislang ist bekannt, dass lediglich vereinzelt Bäume umgekippt sind oder lose Gegenstände weggepustet wurden.

Gegen 9 Uhr am Morgen bescherte Ylenia mit einem Mix aus aus Wind, Sonne und Schauerwolken dann für einen besonderen Hingucker über der Region. Vielerorts waren zu dieser Zeit besonders prächtige Regenbogen am Himmel zu sehen. Einige schöne Motive haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Ein Regenbogen zeigt sich am Donnerstagmorgen auch über Villingen. | Bild: Burger, Roland

Autofahrer auf der Bundesstraße in Richtung Villingen können unter dem bunten Bogen hindurchfahren. | Bild: Fröhlich, Jens

Ein Regenbogen spannt sich von der Gaskugel über Villingen zum Kopsbühl. | Bild: Fröhlich, Jens

Ein Regenbogen spannt sich über die Bundesstraße bei Bad Dürrheim. | Bild: Fröhlich, Jens

Eine atemberaubende Aufnahme ist Simone Wohlgemuth gelungen. Dieser Regenbogen erstreckt sich weithin über Wiesen und Felder bei Brigachtal. | Bild: Wohlgemuth, Simone

Nach kurzer Beruhigung der Wetterlage am Donnerstag wird dann am Freitag die Ankunft des Sturmtiefs Zeynep in der Region erwartet. Bleibt zu hoffen, dass auch dieser Sturm mit wenig Kraft über die Region hinwegzieht und vielleicht sogar wieder für schöne Anblicke sorgt.