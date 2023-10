Das Deutsche Phonomuseum war Ort für eine höchst geheimnisvolle Veranstaltung. Bei einem Secret Dinner, einem geheimen Abendessen, wird 80 Gästen ein mehrgängiges Menü serviert. Das Ganze findet inmitten von alten Grammophonen, Plattenspielern und jahrhundertealter HiFi-Historie statt.

Vor kurzem erst hat der Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG), Patrick Schreib, in der Sitzung des Gemeinderates erklärt, dass die HTG der Bergstadt bei der touristischen Vermarktung hilfreich unter die Arme greifen möchte.

Patrick Schreib, Geschäftsführer der HTG, bringt den Gästen persönlich die Gerichte an den Tisch. Christine Huber (links) und Gertrud Petersen aus Offenburg freuen sich auf den nächsten Gang. | Bild: Sprich, Roland

Er hielt Wort: Jetzt stand St. Georgen, beziehungsweise das Deutsche Phonomuseum bereits im Mittelpunkt einer eindrucksvollen kulinarischen Veranstaltung.

So funktioniert ein Secret Dinner

Und so funktioniert ein Secret Dinner: Die Gäste melden sich an. In welcher Stadt und an welcher Örtlichkeit die Veranstaltung stattfindet, wissen sie dabei nicht. „Erst einige Tage vorher erhalten die Gäste die Stadt mitgeteilt und Koordinaten für einen Parkplatz“, erklärt Sabrina Pfrengle von der HTG.

In der Küche richten die jungen Köche der Next Generation die Teller an. Lorenz Baschnagel (von rechts), Aline Wimmer-You, Matthias Schwer und Tim Wiesler. | Bild: Sprich, Roland

Vom Parkplatz aus werden die Gäste dann an den Veranstaltungsort geführt. Quasi erst mit Betreten der Örtlichkeit ist klar, wo das geheime Abendessen stattfindet.

Exclusive Location für die Gäste

Das Deutsche Phonomuseum als geheimes Restaurant reiht sich ein in illustre Örtlichkeiten, in denen die HTG das Secret Dinner bereits veranstaltet hat. „Wir waren beispielsweise schon in einer Kirche, in einer Mühle und in einem Eisenbahnwaggon“, zählt Pfrengle auf.

So gehts in der Küche beim Secret Dinner zu Video: Sprich, Roland

Dabei werde stets darauf geachtet, eine Location auszuwählen, in der man unter normalen Umständen niemals ein Essen bekommen würde. Ziel des Secret Dinner sei es außerdem, „Gäste auf die Genussregion Hochschwarzwald aufmerksam und auf den jeweiligen Ort neugierig zu machen.“

Alexander Maier reibt frischen Meerrettisch über den Vorspeisenteller. | Bild: Sprich, Roland

Um die 80 Gäste, die aus ganz Baden-Württemberg anreisten und von denen etliche bereits mehrfach am Secret Dinner teilnahmen, mit Gaumenfreuden zu verwöhnen, dafür sorgten die Köche von Next Generation.

Bei dem Zusammenschluss junger, motivierter Köche aus dem Hochschwarzwald gibt es eine Gemeinsamkeit: Sie alle haben den elterlichen Betrieb übernommen. Das Team zauberte ein Sechs-Gänge-Menü mit erlesenen Zutaten und von höchster Qualität.

Tafeln vom Feinsten

Die Gäste, die im Vorfeld auch nicht wissen, mit wem sie an einem Tisch sitzen und den genüsslichen Abend verbringen werden, genossen so inmitten der Exponate aus verschiedenen Epochen der Phonoindustrie ihr Essen.

Bei diesem Anblick läuft den Gästen das Wasser im Mund zusammen. | Bild: Sprich, Roland

Unter anderem gab es Kalbstafelspitz und Zweierlei von der Forelle, herbstliche Pilzvariation, Schwarzwurzel-Suppe mit Rote-Bete-Lolly, Steckrübentäschchen mit Meerrettich, Duett vom Wildschwein auf Kürbis-Kissen und zum Nachtisch eine Variation von Birne, Quitte und weißer Schokolade. Die passenden Weine zu den jeweiligen Gängen kredenzten junge badische Winzer der Generation Pinot.

Phonomuseum begeistert

Neben dem Menügenuss rückte auch das Phonomuseum in den Mittelpunkt des Geschehens. „Wir haben sehr viele Musikinteressierte und technikbegeisterte Besucher unter den Gästen, die ein Leuchten in die Augen bekamen, als sie das Phonomuseum betraten“, sagte Lutz Henselmann vom Arbeitskreis Phonomuseum. Die Mitglieder gehörten zum kleinen Kreis derer, die in das Geschehen involviert waren. Unter größter Geheimhaltungspflicht.

Und was sagen die Besucher zum Secret Dinner? „Es ist eine exquisite Zusammenstellung von Speisen in gemütlicher, außergewöhnlicher Atmosphäre“, findet Christine Huber aus Offenburg. Vor sich auf dem Teller hat sie ein Steckrübentäschchen mit Roter Bete.

Auch die Hotellerie proftitiert

Übrigens hat das Secret Dinner auch einen nachhaltigen Werbeeffekt für St. Georgen und die hiesige Hotellerie.

Narnia Schlegge ist mit viel Freude bei der Arbeit, wenn sie die Teller an die Tische der Gäste bringt. | Bild: Sprich, Roland

„Die meisten Gäste, die ja von weiter her kommen, etwa aus dem Raum Stuttgart, Freiburg und aus der Schweiz, haben gleich eine oder sogar mehrere Übernachtungen in einem der St. Georgener Hotels gebucht“, freut sich Sabrina Pfrengle. Ihrer Einschätzung nach ist das Konzept des Secret Dinners voll aufgegangen.