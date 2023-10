Politik folgt zu oft Stimmungen und nicht der Wirklichkeit, findet Boris Palmer. Seit zwölf Jahren ist er

Oberbürgermeister von Tübingen und spricht aus, was sich seiner Meinung nach ändern muss. Denn in Brüssel oder Berlin fielen oft genug Entscheidungen, die mit der Realität vor Ort wenig zu tun haben, kritisiert er.

Palmer spricht am Mittwoch, 25. Oktober, von 19 bis 21 Uhr in der Hüfinger Stadthalle. Anmeldungen sind auf der Homepage der VHS Baar möglich – oder bei der Geschäftsstelle unter Telefon 0771 1001. Die Teilnahme kostet 9 Euro mit Voranmeldung, an der Abendkasse 10 Euro.

Worüber spricht Palmer in Hüfingen?

Anhand vieler konkreter Beispiele – von Wohnungsnot bis Luftreinhaltung, von Energiewende bis zum deutschen Sicherheitswahn, von Kriminalität bis zum Klimaschutz – will Boris Palmer aufzeigen, wieso heute das Wunschdenken regiere, nicht die Analyse der Fakten. Zugleich macht er Vorschläge, wie die Wirklichkeit wieder zur Grundlage politischer Entscheidungen werden könne.

Boris Palmer ist seit Januar 2007 Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen. Im Oktober 2014 und 2022 wurde Boris Palmer jeweils im ersten Wahlgang als Oberbürgermeister wiedergewählt. Palmer studierte Mathematik und Geschichte in Tübingen und Sydney. Von 2001 bis 2007 war er Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg, zuletzt in der Funktion als stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Wofür der Politiker steht

2008 rief Palmer die Klimaschutzkampagne „Tübingen macht blau“ ins Leben. Bis 2030, das hat der Tübinger Gemeinderat im Juli 2019 beschlossen, soll Tübingen in Bezug auf die energiebedingten CO2-Emissionen klimaneutral sein.

Boris Palmer ist Autor mehrerer Bücher und streitbarer Gast in Talkshows und Diskussionsrunden. In der Corona-Pandemie setzte er sich für einen Tübinger Weg ein, der Risikogruppen schützen und so viel Normalität wie möglich zulassen sollte.