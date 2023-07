Tauben sind bei Hausbesitzern alles andere als wohlgelitten. Ihr Kot verdreckt Dächer und Fenstersimsen. Deswegen werden die Tiere oft verjagt.

Doch die Vögel wissen sich zu helfen: Sie brüten einfach unter Solar- und Photovoltaikanlagen, sind dort geschützt und schwer erreichbar, weshalb Handwerker nun immer öfters Schutzgitter anbringen müssen.

Wenn dort aber noch Vögel leben, führt das mitunter zum Einsatz der Stadttaubenhilfe Villingen-Schwenningen.

Wie zum Beispiel Anfang Juli. Ein Team um Thorsten Kuchenbecker von der Stadttaubenhilfe wurde zum Kur- und Wellnessressort Waldeck gerufen.

Hotelier berichtet von Arrest-Drohung

Dort eskalierte die Situation unversehens. Laut Hotelier Rüdiger Schrenk wurde ihm angedroht, ihn eine Nacht in „polizeiliche Verwahrung zu nehmen“.

Kuchenbecker zeigte zudem Schrenk wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz an. Schrenk will wiederum Kuchenbecker juristisch belangen lassen.

Die Stadttaubenhilfe VS Unter der Telefonnummer 01 52 / 04 29 73 35 können alle Taubennotfälle und Fundtauben gemeldet werden. Der Verein berät und hilft auch bei anderen Themen rund um die Taube – egal ob Stadt-, Wild- oder Rassetauben. Die nächsten Stadttaubenvereine nach Villingen-Schwenningen gibt es in Rottweil und Tuttlingen. Aktuell werden verstärkt Solar- und Photovoltaikanlagen so gesichert, dass Tauben darunter nicht mehr brüten können. Die Stadttaubenhilfe wird nach ihren eigenen Schätzungen zu 90 Prozent der Arbeiten nicht hinzugezogen. Die Einrichtung appelliert an Immobilienbesitzer und Firmen, sie gleich zum Start der Arbeiten zu verständigen.

Warum sich nun an diesem Abend des 5. Juli die Lage zuspitzte, dazu gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen.

Kuchenbecker berichtete, dass die Stadttaubenhilfe von Nachbarn alarmiert worden sei. Unter den Panels eines Nebengebäudes des Waldecks, dem Forsthaus, seien Tauben eingesperrt worden, nachdem eine Dachdeckerfirma dort Schutzgitter angebracht hatte.

Taubenretter sieht gefangene Vögel

Der Mann von der Stadttaubenhilfe überzeugte sich selbst davon: Nach seinen Beobachtungen hatten die Nachbarn recht. Tauben und Küken seien gefangen gewesen und hätten nicht mehr ins Freie gelangen können.

In der Regel werde dann das weitere Vorgehen mit dem Veterinäramt abgestimmt. Dort sei aber am späten Nachmittag niemand erreichbar gewesen. Kuchenbecker berichtet, er habe das Bad Dürrheimer Ordnungsamt angerufen. Ein Mitarbeiter habe ihm geraten, sich mit der Polizei abzustimmen, die müsste im Fall des Falles ohnehin benachrichtigt werden.

Sechs Beamte wegen Schichtwechsel

Eine Streife wurde vorbeigeschickt, im Laufe des Abends kamen wegen eines Schichtwechsels noch zwei weitere Fahrzeuge hinzu, insgesamt beschäftigten sich sechs Beamte mit dem Fall. Er habe nicht alles mitbekommen, so Kuchenbecker, doch der Hotelier soll aufbrausend reagiert haben.

„Ein Einsatz ohne Vernunft.“ Rüdiger Schrenk, Hotelier, kritisiert die Stadttaubenhilfe

Das sieht Schrenk ganz anders. Er habe sich geärgert, räumt er ein. Aber nur aus einem Grund: Der Mitarbeiter der Stadttaubenhilfe habe solch einen immensen Druck aufgebaut, dass eine vernünftige Kommunikation überhaupt nicht mehr möglich gewesen sei.

Dies habe auch das Verhalten der Polizeibeamten beeinflusst. Die Polizisten hätten sich in Konstanz rückversichern müssen, was sie tun sollten. Dabei sei auch im Raum gestanden, ihn in polizeiliche Verwahrung zu nehmen.

Hotelier Rüdiger Schrenk hält den Einsatz der Stadttaubenhilfe in diesem Fall für völlig überzogen. | Bild: Hauser, Gerhard

Schrenk musste daher seinen Anwalt einschalten. „Da habe ich Fracksausen bekommen.“ Unter Vermittlung des Juristen sollen die Polizisten dann von diesem ultimativen Mittel Abstand genommen haben.

Solch eine Haftandrohung habe es jedoch offiziell nie gegeben, versichert auf Anfrage Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge.

Villingen-Schwenningen Der Schandfleck in der Färberstraße kommt weg: Doch wohin mit den rund 300 Tauben? Das könnte Sie auch interessieren

Der Bad Dürrheimer Hotelier, der in seinem Haus 140 Mitarbeiter beschäftigt und sich als Tierfreund sieht, schildert den Vorfall aus seiner Sicht: Er selbst sei aus einer Gästebegrüßung geholt worden, da sei auch schon die Polizei „im Anmarsch“ gewesen.

Schrenk geht davon aus, dass in diesem Fall die Stadttaubenhilfe weit „übers Ziel hinausschoss“. Er fühle sich angegriffen und an den Pranger gestellt, ihm sei vorgeworfen worden, „nicht kompromissbereit zu sein“, obgleich er an diesem Abend alles getan habe, was aus seiner Sicht getan werden konnte.

Donaueschingen Wenn Netze zum Vogeltod werden: Hilfseinsatz rettet Tieren in Donaueschingen das Leben Das könnte Sie auch interessieren

So habe er sofort die Dachdeckerfirma angeschrieben, die nach Feierabend nicht mehr geantwortet habe, und habe sich bei einem Vogelexperten rückversichert, dass keine Gefahr im Verzug sei.

Schlussendlich sei er von Kuchenbecker aufgefordert worden, die Bad Dürrheimer Feuerwehr anzufordern, die die Tauben und ihre Küken retten sollte.

Nein zu Feuerwehreinsatz

Das habe er abgelehnt, nicht weil er befürchtete, auf den Kosten sitzenzubleiben – die aus seiner Sicht bei einem Verschulden ohnehin der Handwerksbetrieb hätte übernehmen müssen -, sondern weil er einfach nicht eingesehen habe, ehrenamtliche Feuerwehrleute möglicherweise von einem anderen Einsatz abzuziehen.

Thorsten Kuchenbecker (hier ein Bild aus dem September 2022) appelliert an Hausbesitzer und Firmen, die Stadttaubenhilfe schon mit Beginn der Arbeiten einzubinden. | Bild: Sprich, Roland

Letztlich konnte die Stadttaubenhilfe selbst aktiv werden, fand einen beim Bau beschäftigten Mitarbeiter, der die notwendige Erfahrung mitbrachte, mithilfe einer Leiter aufs Dach kletterte und an diesem Tag sechs Vögel – zwei Erwachsenentiere, zwei Halbstarke und zwei Küken – vom Dach holte.

Da sagt die Firma

Für Schrenk erledigt hat sich die Sache allerdings nicht, vor allem weil er am nächsten Tag eine Mail vom Handwerksbetrieb erhielt. Dort steht zu lesen: „Die Taubenabwehr ist noch nicht fertiggestellt und die Schieber im Firstbereich wurden offengelassen.“

Polizei gibt Schrenk recht

Im Klartext: Taube und Küken waren dann nicht in Gefahr. So sieht es inzwischen auch die Polizei. Sie stellt auf Anfrage fest: „Nach vorliegenden Erkenntnissen war die Anlage von der ausführenden Firma nicht komplett geschlossen, um den Tauben das Verlassen des Platzes zu ermöglichen. Eine strafbare Handlung oder ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz lag deshalb nicht vor“, erklärt Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge.

Kuchenbecker sieht das auch auf erneute Nachfrage anders, betont, dass definitiv drei Felder geschlossen gewesen seien. Eines sei zur Hälfte offen gewesen, weil die Firma offensichtlich die Teile ausgegangen seien. Untersucht wurde bisher ein Feld. Dort lagen sechs Nester und die geretteten Tiere.

„Uns gleich zu Beginn der Arbeiten mit ins Boot holen.“ Thorsten Kuchenbecker, Stadttaubenhilfe VS

So steht derzeit Aussage gegen Aussage, wobei die Polizei die Sicht Schrenks teilt. Der will nun seinerseits mit juristischen Schritten gegen Kuchenbecker vorgehen.

Letztlich sei die Räumung auch laut Polizei gar nicht notwendig gewesen, Kuchenbecker habe sich nach Ansicht des Hoteliers selbst der „Tierquälerei“ schuldig gemacht, weil er die Tauben völlig unnötig Stress aussetzte.

Oft werden Tauben in den Städten angefüttert. Dann vermehren sie sich unkontrolliert – hierr ein Motiv aus der Villinger Färberstraße. | Bild: Thorsten Kuchenbecker

Thorsten Kuchenbecker appelliert dagegen an Firmen und Auftraggeber, schon mit dem Beginn der Arbeiten die Zusammenarbeit mit der Stadttaubenhilfe zu suchen. Dann könnten gleich Irritationen ausgeräumt und den Vögeln schnell geholfen werden.