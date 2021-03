Eine 35 Jahre alte Frau ist nach Polizeiangaben am Mittwochabend im Bitzweg in Schwenningen von einem unbekannten Mann belästigt worden. Offenbar hatten die beiden gegen 20 Uhr eine Verabredung, die über einen Chat vereinbart wurde, in der Wohnung der Frau, gerieten dann aber in Streit, in dessen Verlauf der Mann auch handgreiflich wurde und nach der Frau schlug.

Als sie aus der Wohnung rannte, kam ihr ein Bekannter zu Hilfe, worauf der Mann ein Reizgassprühgerät gegen beide einsetzte. Der Unbekannte rannte Richtung Lessingstraße davon und verschwand. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Mann. Die Beamten sicherten Beweismittel und leiteten ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.