Obwohl die Menschen in der Region ob des Hochwassers schon am Aufatmen waren, gibt es nun wohl abermals eine Zuspitzung der Lage.

Wie das Landratsamt schreibt, entwickle sich die Hochwasserlage im Schwarzwald-Baar-Kreis erneut so, dass die Behörde in Hab-Acht-Stellung ist. Da es jetzt wieder stark regnen soll, müsse wiederum mit einem Hochwasserereignis an den Gewässern im Schwarzwald-Baar-Kreis gerechnet werden.

Zwar sei die Prognose aufgrund der Wetterabhängigkeit nicht sicher, allerdings stellen sich die Behörden auf ein zehnjährliches Hochwasser – also in einer Höhe, wie sie statistisch nur alle zehn Jahre vorkommt – in Hammereisenbach ein, und zwar noch in der Nacht von Donnerstag, 16., auf Freitag, 17. November ein.

Damit würde das Hochwasserrückhaltebecken in Wolterdingen eingestaut werden.

Straße wird gesperrt

Das hat auch Folgen für den Verkehr im Bregtal: Die Landesstraße L 180 zwischen Hammereisenbach und Wolterdingen wird deshalb ab Donnerstag, 16. November, ab 22 Uhr im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens gesperrt.

Erst am Dienstag, 14. November, informierte das Landratsamt über die aktuellen Hochwasserereignisse, gab dann aber am Folgetag aufgrund einer Trockenphase, der Wetterprognosen und fallender Pegel Entwarnung.

Die Untere Katastrophenschutzbehörde des Landratsamtes rief dann allerdings am Donnerstagabend, 16. November, aufgrund der aktuellen Entwicklung eine Stabsbesprechung im Landratsamt ein.

Im Lagebericht des Amtes für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz heißt es, dass aufgrund der starken Wassersättigung des Bodens der Regen rasch und beinahe vollständig in den Gewässern abgeführt wird. Die Abflüsse in den Gewässern werden daher innerhalb kurzer Zeit stark ansteigen.

Stark vom Wetter abhängig

„Das Hochwassergeschehen ist derzeit stark von der Entwicklung des Wetters abhängig“, erklärt Maria Friderich, Leiterin des Amtes für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz des Landratsamtes. Daher habe die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ) nur eine sehr kurzzeitige Prognose für den Pegel Hammereisenbach veröffentlicht.

Am Bregpegel in Hammereisenbach ist in Abhängigkeit von der Regenmenge mit einem zehnjährlichen Hochwasser zu rechnen. Der Scheitel wird voraussichtlich nachts gegen 2 bis 3 Uhr erreicht werden.

Region Dauerregen fordert Einsatzkräfte: So ist die Hochwasser-Lage in der Region

Der Hochwasser-Voralarm von 150 Zentimeter in Hammereisenbach sei für den späten Abend zu erwarten. Gegen Mitternacht werde voraussichtlich der Wert von 175 Zentimeter erreicht.

Es ist davon auszugehen, dass das Hochwasserrückhaltebecken in den Einstau gehen wird. Dies werde voraussichtlich gegen Mitternacht der Fall sein. Vorsorglich wird deshalb die Landesstraße im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens ab 22 Uhr gesperrt.