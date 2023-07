Bereits im Mai hat das Regierungspräsidium Freiburg (RP) darüber informiert, dass Teile der B 500 zwischen Hinterzarten und der Abfahrt ins Jostal (Breisgau-Hochschwarzwald) saniert werden. Das RP hat jetzt darauf hingewiesen, dass die Bauarbeiten bereits bald beginnen.

Damit soll gewährleistet werden, dass die mit den Sanierungsarbeiten verbundenen Vollsperrungen der Bundesstraße pünktlich zum Ende der Sommerferien aufgehoben werden können. Konkret soll es am Montag, 24. Juli, losgehen.

Die überregionale Umleitung

Der überregionale Verkehr wird während den Sperrungen über das Jostal und St. Märgen umgeleitet. Die Schulbusse sowie der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) können bis einschließlich Mittwoch, 26. Juli, noch durch die Baustelle durchfahren. Ab Donnerstag, 27. Juli, gelten die Umleitungen auch für den ÖPNV. Der Thurner ist während der gesamten Zeit über St. Märgen und die Spirzenstraße (L 128) erreichbar. Auch die Gasthäuser an der B 500 sowie das Naturfreundehaus sind während der gesamten Bauzeit erreichbar.

Die Arbeiten

Die Bauarbeiten beginnen zwischen Hinterzarten und Breitnau (Bauabschnitte 1 und 2). Deshalb ist dieser 1,5 Kilometer lange Abschnitt der B 500 von Montag, 24. Juli, bis einschließlich Montag, 7. August, gesperrt. Breitnau ist dann nur über das Jostal, den Spirzen oder St. Märgen erreichbar.

Ab Dienstag, 8. August, kommt man von der B 31 kommend wieder über die B 500 nach Breitnau. Allerdings ist dann die B 500 zwischen Breitnau-Fahnenberg und Thurner bis Freitag, 25. August, komplett gesperrt (Bauabschnitt 3). Wer in dieser Zeit nach Breitnau will, muss über die B 31 anreisen.

Sperrung bis Ferienende

Von Freitag, 25. August, bis zum Ende der Sommerferien am 8. September wird die B 500 schließlich zwischen der Abfahrt nach St. Märgen (L 128) und der Abfahrt ins Jostal gesperrt (Bauabschnitte 4 und 5). Der ÖPNV fährt in dieser Zeit von Breitnau kommend nur bis zum Thurner.

Thurner und Spirzenstraße nicht erreichbar

Aus Richtung Furtwangen kommend sind der Thurner und die Spirzenstraße in dieser Zeit nicht erreichbar. Nach den Sommerferien ab dem 11. September wird die B 500 dann wegen der Bauarbeiten in zwei Abschnitten (6 und 7) bis Mitte Oktober nur einspurig befahrbar sein. Diese Abschnitte befinden sich am Thurner und an der Abfahrt ins Jostal. Der Verkehr wird dann per Ampel geregelt. Das RP bitte um Verständnis für die unvermeidbaren Verkehrsbeschränkungen.