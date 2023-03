Massive Staus auf den Straßen in Villingen morgens im Berufsverkehr – und an vielen Bahnübergängen waren die Schranken ab 6.30 Uhr geschlossen. Der Grund für die Probleme lag nicht bei den Autofahrern, sondern auf den Bahngleisen bei Villingen. Hier kam es zu einer ungewöhnlichen Morgen-Blockade.

Laut Jörg-Dieter Kluge, Sprecher des Polizeipräsidiums, stand ein Stier im Bereich der Firma Wieland auf den Gleisen und stoppte so die Schwarzwaldbahn. Das Tier habe durch einen Polizisten des Schwenninger Reviers mit Jagderfahrung getötet werden müssen. Am Morgen hatte die Polizei zunächst erklärt, der Todesschuss sei durch die Bahnpolizei erfolgt. Dies wurde später von einem Sprecher korrigiert.

Der Schuss sei um 8.35 Uhr abgefeuert worden. Das Tier war aus dem Schlachthof in der Nähe entlaufen. Ausgebüchst sein soll er mit einem weiteren Rind. Dieses habe aber eingefangen werden können.

Viele Verspätungen und Zugausfälle auf der Schwarzwaldbahn

Ein Zug stand auf freier Strecke unterhalb der Terra-Häuser lange Zeit still. Auch in St. Georgen wurden die Züge in Richtung Villingen gestoppt. In Donaueschingen wurden Bahnfahrgäste noch um 8.30 Uhr aus den Zügen in Busse gebeten.

Gegen Mittag erklärte sich auch die Bahn AG auf Anfrage dieser Redaktion. Laut einer Sprecherin seien die „Strecken Villingen–Donaueschingen und Villingen–Schwenningen von kurz nach 6 Uhr bis circa 8.40 Uhr gesperrt“ gewesen. Und, so heißt es weiter: „Der Zugverkehr war davon stark beeinträchtigt, es kam zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen waren sowohl DB- als auch SWEG-Züge.“

Auswirkungen auf den Berufsverkehr

Die Folgen des unplanmäßigen Stopps waren massiv. Vor Villingen war etwa in Marbach der Bahnübergang am Wiesengrund geschlossen. Viele Autofahrer wendeten erst kurz vor der Schranke. Der Verkehr arbeitete sich dann über die Niederwiesen- und Schwedendammstraße in die Stadt voran. An der Tonhalle gab es an der Einfahrt zur Bertholdstraße massive Rückstaus. Viele Ortskundige umfuhren die Stelle und zwängten sich durch die Südstadt, wo teils dichter Verkehr herrschte.

Auch die B33 durch Villingen bekam die Folgen zu spüren. An der Anfahrt zum Landratsamt stauten sich viele Autos von der Schwenninger Straße bis auf die Bundesstraße.