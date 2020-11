Die Sternsingeraktion wird dieses Jahr anders stattfinden, als noch in den vergangenen Jahren. Die Corona-Verordnungen, die zur Eindämmung des Virus aktuell gelten, machen eine Planung bisher allerdings schwierig. Normalerweise waren die Sternsinger nach der Jahreswende in vielen Gemeinden auf den Straßen unterwegs, um den Segen Gottes an die Türschwellen zu schreiben und die Weihnachtsbotschaft zu erzählen. Das wird in dieser Form dieses Mal wohl nicht möglich sein.

Aktion soll möglich gemacht werden

In Donaueschingen sind die Planungen am weitesten fortgeschritten. Tobias Hoffmann, der Organisator der Aktion, sagt: „Durch die aktuelle Dynamik können wir natürlich nichts sicher sagen. Doch wir planen, wie es möglich sein könnte.“ Allerdings gehe man dabei erst einmal davon aus, dass bis Anfang Januar wieder ähnliche Regeln gelten, wie noch im Oktober.

In den verschiedenen Pfarreien werden die Vorbereitungen unterschiedlich gehandhabt. In den umliegenden Dörfern sollen die Sternsinger zu den Häusern geschickt werden, in der Stadt soll das nicht passieren. Beim Segensspruch müssen Handschuhe getragen werden. In Donaueschingen müssen sich die Leute außerdem anmelden, wenn sie den Besuch der Sternsinger wünschen.

Brief mit besonderen Aufklebern

„Bei uns sind 80 Schüler aus verschiedenen Schulen involviert“, sagt Tobias Hofmann. „Da müssen wir eine Vermischung untereinander vermeiden.“ Grundsätzlich wolle man die Aktion aber irgendwie möglich machen, da sie wichtig für alle Beteiligten sei. Alle Menschen, die sich anmelden werden, sollen über die Aktion genau informiert werden und per Brief den Segen mit besonderen Aufklebern bekommen.

In anderen Städten wird noch geplant

In Villingen-Schwenningen sind die Planungen laut der Organisatorin Uschi Schwert ebenfalls angelaufen. Auch hier könne die Aktion unter den momentanen Regeln aber nicht stattfinden. Doch man plane Konzepte, bei denen Menschen den Segen in Freigebieten der Stadt empfangen können.

Konkreter sind die Überlegungen laut Corsin Kleiner auch in St. Georgen nicht. „Wir versuchen aber die Aktion auf jeden Fall stattfinden zu lassen, da natürlich auch die Nutznießer unserer Sammelgelder auf das Geld angewiesen sind“, sagt Corsin Kleiner. Auch Kleiner ist sich sicher, das Hausbesuche in gewohnter Form aber nicht durchführbar sind. Bei der Seelsorgeeinheit Bad Dürrheim wurden die Einladungen laut Melanie Wildgruber zwar bereits versandt, zum genauen Ablauf könne man sich aber erst am 12. Dezember äußern. Dann wolle man entscheiden wie, und ob die Sternsingeraktion konkret stattfinden kann.