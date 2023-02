Neue Woche, neues Glück: Die Kandidaten der Abnehm-Show „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ bei Sat.1 schwitzen auf der griechischen Insel Naxos weiter. Für Torsten Münch aus dem Villingen-Schwenninger Stadtbezirk Pfaffenweiler und sein Team Orange wird es auf jeden Fall eine bessere Woche als die vorherige: Die Kandidaten tauschen mit Team Blau und dürfen vom Basis-Camp in die in direkter Nachbarschaft gelegene Luxusvilla ziehen.

„Selbst ich freu mich aufs Laufen“

Richtige Betten anstelle von Matratzen, warme Duschen, ohne dafür strampeln zu müssen, und moderne, schicke Trainingsgeräte. „Selbst ich freu mich aufs Laufen“, sagt Torsten Münch und grinst. „Das will was heißen.“

Schwerster Kandidat der Staffel

Mit 221 Kilo Startgewicht ist der Ratsherr des Villinger Narrenvereins Glonki-Gilde der schwerste Teilnehmer der aktuellen Staffel. 3,1 Kilo Gewicht hat er in der vergangenen Woche verloren. In dieser Woche geht es den Pfunden erneut an den Kragen.

Nicht nur mit Trainingseinheiten, sondern auch mit reichlich anstrengenden Wettkämpfen, der erste unter dem Motto „Last man standing“ – wer hält am längsten durch?

Was einfach aussieht, wird nach wenigen Minuten zur echten Qual: Die Teilnehmer – im Bild Torsten Münch – müssen Sandsäcke halten. | Bild: Göbel, Nathalie

Die Teams, getrennt durch einen Sichtschutz, müssen sich schweißtreibenden Aufgaben widmen. Die erste: Wer schafft es, einen Sandsack am längsten in den ausgestreckten Händen zu halten? Klingt leicht, entpuppt sich aber schon nach kurzer Zeit als echt kräftezehrend.

Torsten Münch hält am längsten durch

Die 24-jährige Laura aus dem blauen Team muss als erste aufgeben. Der Reihe nach müssen sich auch die anderen der Schwere der Sandsäcke ergeben. Und Last man standing ist: Torsten. Herzlicher Applaus seiner Teamkollegen ist ihm sicher.

Teamplayer kommt bei allen gut an

Schon in den ersten Folgen hatte sich abgezeichnet, dass der 42-Jährige aus Pfaffenweiler in beiden Teams gleichermaßen beliebt ist: Er lästert nicht, er meckert nicht, er strengt sich an, steht zu seinen Schwächen und kann sich ehrlich mit den Erfolgen anderer freuen.

Der fairste Mitspieler ist...

Das zeigt sich auch bei einem Ranking, in dem die Kandidaten die fairsten Mitspieler des gegnerischen Teams küren sollen: Der Ratsherr der Glonki-Gilde landet auf dem ersten Platz.

Noch hat Team blau die Nase vorn. Bild: Nathalie Göbel | Bild: Göbel, Nathalie

Allzu friedlich darf es in einer Reality-Show diesen Formats natürlich nicht zugehen, und so steht als nächster Wettbewerb etwas an, bei dem sich die Kandidaten durchaus entscheiden können, ob sie sich wirklich anstrengen.

Koloss oder Walnuss?

In Ufernähe gilt es, Steine aus dem Wasser zu tauchen und in eine große Waage zu bugsieren. Das kann man so machen wie unter anderem die 33-jährige Jessi, Torsten oder der 25-jährige Leon, die sich mit Kolossen von der Größe eines Basketballs abplagen und mit eisernem Willen an Land wuchten.

Ertrinken ist der Alptraum

Torsten Münch wächst regelrecht über sich hinaus: Obwohl Tauchen für ihn ein absoluter Horror ist (“Wenn ich Alpträume habe, dann immer mit Ertrinken“), schafft auch er es, einen stattlichen Brocken herauszuholen und an Land zu bringen.

Um den Stein von Kandidatin Ása zu entdecken, muss man schon sehr genau hinsehen. | Bild: Göbel, Nathalie

Oder man macht es wie Ása, die mit einem – man möchte es schon fast Steinchen nennen – aus dem Wasser kommt. Als sie ihren Fang von der Größe eines Enteneis in die Waagschale plumpsen lässt, braucht man schon viel Fantasie, um eine Bewegung des Zeigers auszumachen.

„Leichte Sabotage“

„Das könnte man schon als leichte Sabotage bezeichnen“, bemerkt ihr Teamkollege Oelsi. Oder wie ihr Teamkollege Daniel sagt: „Im Endeffekt ist sie rausgekommen mit einer Walnuss.“

Ásas Erklärung: Zuerst sei sie gestolpert, habe sich dabei „sehr weh getan“ und dann eben einen großen Stein nicht erwischt. Letztlich schlägt sich das Team Orange deutlich besser und fährt den Sieg ein.

Torsten Münch ist bei seinen Mitstreitern beliebt: Im Ranking um den fairsten Spieler landet der 42-Jährige auf dem ersten Platz. Bild: Nathalie Göbel | Bild: Göbel, Nathalie

Doch am Ende entscheiden nicht die Teamplayer-Qualitäten über den Verbleib im Abnehm-Camp, sondern die Waage. Torsten Münch ist mit 2,2 Kilo Gewichtsverlust ein Wackelkandidat und muss zittern (“Ich bin einfach nur enttäuscht. Schlechter kann man nicht abliefern“). Doch er bleibt. Angelina aus dem blauen Team muss in dieser Woche gehen.

„Ohne Scheiß, der kämpft so sehr. Das tut mir so leid.“ Kandidat Oelsi über Torsten Münch

Warum Torsten Münch nicht mehr als 2,2 Kilo abgenommen hat, ist nicht nur ihm selbst ein Rätsel. „Ich versteh‘s nicht“, sagt Personal Trainerin Sigrid Ilumaa. Er mache alles richtig. Warum sein Körper nicht stärker an die Fettreserven gehe, kann sie nicht nachvollziehen.

Kandidat Oelsi aus dem gegnerischen Team stehen Tränen in den Augen. „Ohne Scheiß, der kämpft so sehr. Das tut mir so leid.“

Am kommenden Sonntag, 5. März, zeigt Sat.1 um 17.30 Uhr die nächste Folge.

Lesen Sie auch:

The Biggest Loser: Ratsherr ‚Glonki-Gilde‘ kämpft bei Sat.1-Abnehm-Show gegen die Pfunde

Die Pfunde sollen weg: So ergeht es Torsten Münch in Teil drei von ‚The Biggest Loser‘