Eine Einöde ist laut Wikipedia ein abgelegener Ort, kleiner als ein Dorf, weit abseits der Metropolen, auch Pampa oder Walachei genannt. Die Einöde beherbergt, so weiß man das aus Sagen, Eremiten, die nach göttlicher Einsicht streben, und Füchse, die liebevoll Hasen allabendlich gute Nacht sagen.

Nun hat der aufmerksame SÜDKURIER-Leser jedoch erfahren, dass Donaueschingen ebenfalls als Einöde gilt. Zumindest wenn es nach der Bundeswehr geht, die hier eine Kaserne unterhält.

Denn ein Standort, an dem es weder ein täglich geöffnetes Kino noch ein großes Fußballstadion oder ein regulär bespieltes Theater gibt, gilt als Einöd-Standort.

Stubenhocken mit Handys

In der Donaueschinger Einöde also fristen offenbar Soldaten (m/w/d) in der Fürstenberg-Kaserne ihr Dasein, hocken auf den Stuben und spielen an ihren Handys herum.

Das weiß der Regionalbetreuer der Katholischen Arbeitsgemeinschaft Soldatenbetreuung (KAS), Ludwig Person, darum bietet er für die unglücklich hier Stationierten diverse Aktivitäten an, insbesondere natürlich solche, „die im weitesten Sinne etwas mit dem christlichen Glauben zu tun haben“, wie er es ausdrückt.

Christlich – im weitesten Sinne

Das wären Motorbootkurse auf dem Bodensee, Kartbahn fahren oder Kegeln. Nicht jedoch Paintball spielen, weil man da mit Gewehren Farbkugeln auf Menschen schießt. Und schon gar nicht, Gott bewahr‘, Pornos gucken.

Sollten sich jedoch mindestens drei Soldaten einig sein und beispielsweise zum Fußballspiel nach Freiburg wollen, dann ist sogar biblischer Beistand garantiert, frei nach dem Matthäus-Evangelium: „Wenn zwei oder drei von Euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteilwerden von meinem Vater im Himmel.“

Dann nämlich gibt es eine 50-prozentige Ermäßigung auf die Eintrittskarten fürs Spiel. Zwar nicht vom Vater im Himmel, aber immerhin von Vater Staat. Und das dürfte wohl auch im Sinne des christlichen Glaubens sein, denn der Besuch einer dieser Kathedralen des Sports, wie Fußballstadien auch oft genannt werden, ist für die meisten Fans Andacht pur.

Die spezielle Brille der Bundeswehr

Allerdings fragt man sich nach Lektüre dieses aufschlussreichen Artikels, was eigentlich die vielen Menschen in Donaueschingen tun, die nicht nur vorübergehend in der Kaserne untergebracht sind, sondern hier leben müssen und der Ödnis Tag und Nacht hilflos ausgeliefert sind?

Doch nein, wenn man die Brille der Bundeswehr aufsetzt und weitere Städte im Kreis anschaut, dann relativiert sich alles. Was wäre, wenn die armen Soldaten nicht hier, sondern in Blumberg, Furtwangen, St. Georgen oder, man mag es sich nicht vorstellen, gar Triberg kaserniert wären?

Dann doch lieber Donau-öd-schingen. Von da ist es nämlich gar nicht weit bis in die glitzernde Metropole Villingen-Schwenningen.

