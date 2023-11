Bestattungsregeln

In Deutschland gilt generell die Vorschrift, die Überreste eines Leichnams aus Hygienegründen ausschließlich auf Friedhöfen zu bestatten – der Friedhofszwang. Mittlerweile seien im Land aber in größerer Zahl auch Friedwälder und Ruheforste zur Beisetzung der Urne im Wald eingerichtet worden, informiert das Sozialministerium Baden-Württemberg. Das Ministerium verweist für weitere Informationen unter anderem auf die Internetseiten www.friedwald.de und www.ruheforst.de . Das Verstreuen der Asche etwa auf einer Wiese sei in Baden-Württemberg nicht zulässig. Für Erd- und Feuerbestattungen gelte im Land bei erwachsenen Verstorbenen eine Ruhezeit von mindestens 15 Jahren. Eine Seebestattung in oberirdischen Gewässern (z.B. Bodensee) sei in Baden-Württemberg nicht zulässig. In der Schweiz gelten dafür übrigens liberalere Regeln