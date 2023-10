Der Spielzeug-Bereich hat Roman Herbst eigentlich schon immer angesprochen. So tüftelt er gerne an eigenen Kreationen – von Murmelbahnen bis hin zu Computerspielen. Warum also nicht auch beruflich in das Geschäft einsteigen?

Sein Geld verdient Herbst in Grüningen damit, sich für Kunden um Onlineläden und deren Optimierung zu kümmern. Es ist also für ihn ein leichtes, ein eigenes Geschäft mitsamt der Vertriebswege aus der Taufe zu heben. Und so entsteht etwa 2016 die Spielwolke, ein Online-Handel für entwicklungsförderndes Spielzeug.

„Bei den großen Anbietern, etwa Lego oder Playmobil hat man als kleiner Händler keine Chance. Die Großen kaufen da ganz andere Margen – und bieten entsprechend auch andere Preise an“, sagt Herbst. Teilweise sei da der Einkaufspreis bei ihm schon höher als dort der Verkaufspreis.

„Ich habe mich daher auf Produkte spezialisiert, die nicht so verbreitet sind. Es sind bestimmte Produkte, die für Kinder förderlich sind – und auch genutzt werden. Hübsches Spielzeug, das einfach nur rumliegt, das muss nicht sein“, so Herbst weiter.

1700 Produkte

In seinem Sortiment gibt es Ameisenfarmen, Pedalroller, Flaschenzüge, Spielzeug für Sport und Bewegung, Bastelmaterial aber auch Möbel für Kinder. Etwa 1700 Produkte sind es, er ist ständig auf der Suche nach weiteren Lieferanten. Eine wichtige Bedingung allerdings: Sie bieten Dropshipping an. Das bedeutet: Herbst kümmert sich um die Rechnung und die Bestellungen – und wickelt die über den Hersteller ab, der dann auch die Zustellung übernimmt.

Ein gutes Spielzeug sollte robust sein und etwas vermitteln, sagt Ingrid Schwab vom Kindergarten St. Elisabeth. Hier spielen Layan (von links), Rian und Samir an einer mobilen Matschstation. | Bild: Simon, Guy

Was macht gutes Spielzeug aus? Ingrid Schwab ist Leiterin des Kindergartens St. Elisabeth in Donaueschingen. Dort werden Spielzeuge täglich von vielen Kindern benutzt. Entsprechend sei es wichtig, „dass es robust ist. Etwa aus Holz. Vieles aus Plastik geht leicht kaputt und birgt dann eine Verletzungsgefahr“, erklärt sie. Gutes Spielzeug sei auch von der Haptik angenehm, lasse sich gut anfassen und gebe dabei ein gutes Gefühl, „das ist wichtig“. Und schließlich stelle sich auch die Frage: „Was hat es für einen Sinn? Es muss dazu passen, was die Kinder brauchen. Eine Kasse im Kaufladen sollte etwa auch zählen können. Der Bezug muss da sein.“ Besonders froh ist Schwab etwa über die mobile Pumpanlage, die der Kindergarten anschaffen konnte. Sie ist hauptsächlich aus Holz und Metall gebaut und fasziniert die Kinder: „Man sieht, wie eine Pumpe funktioniert und lernt auch etwas über den Wasserkreislauf.“ Und dazu macht das dann auch noch sehr viel Spaß.

So funktioniert die mobile Matschanlage Video: Simon, Guy

Und welches Spielzeug der Spielwolke ist besonders beliebt? Der Erfolg verändere sich je nach Jahreszeit: „An Ostern und Weihnachten ist immer viel los. Man merkt meistens ab Mitte September, dass das Geschäft wieder anzieht. Die Leute sind aus dem Urlaub zurück, das normale Leben geht weiter und man hat auch wieder Geld für andere Dinge“, erklärt Herbst.

Manchmal schießt das Interesse an einem Produkt auch einfach so plötzlich hoch: „Schaukelmonde waren erst kürzlich eine Zeit lang besonders gefragt.“ Das ist ein Spielzeug, das wie eine Sichel geformt ist und zum Schaukeln, Wippen, Sitzen und Balancieren genutzt werden kann.

Krieg wirkt auf den Spielzeughandel

Einen Effekt auf das Geschäft von Roman Herbst hatte auch der Krieg in der Ukraine. Als es dort losging und die ersten Flüchtlinge kamen, kaufte etwa die Bundeswehr eine bestimmte Sorte Bausteine bei ihm ein.

Es gebe derzeit zwar gut Bestellungen, aber die Lage auf dem Markt sei nicht rosig: „Die Inflation und die steigenden Preise treffen viele Produkte. Mehl ist teilweise zweimal so teuer wie früher – und andere Dinge auch, wie eben Spielzeug und Möbel.“ Dann gebe es natürlich noch die Konkurrenz durch große Supermarktketten, die ab und zu ähnliche Angebote im Programm haben.

„Was die Preise betrifft, da kann ich natürlich nichts verschenken. Ich habe so kalkuliert, dass ich etwas Gewinn habe und es für die Kunden interessant ist.“ Mit den Preisen runter bis auf den Netto-Betrag, nur um mit den Großen mitzuhalten, das möchte er nicht.

Eigene Kreation im Angebot

Und vielleicht kommt in das Angebot der Spielwolke auch bald eine eigene Kreation: „Die Idee ist schon da und es soll eine neue Art von Kugelbahn werden.“ Dafür muss Herbst noch Kontakt mit einigen Herstellern aufnehmen, da er spezielle Zusatzteile benötigt. In der Mache sind außerdem Bilder, die aus Muscheln entstehen sollen – und sogar ein selbst programmiertes Computerspiel: „Man muss als Maus einen Muffin schnappen“, erklärt Herbst.

Er hat überlegt, das Spiel auf mehrere CDs zu brennen und beim Schul-Weihnachtsmarkt seiner Kinder anzubieten. Die Einnahmen kämen dann der Schule zugute. „An neuen Sachen zu tüfteln, das macht mir Spaß.“ Nur braucht es dafür natürlich auch Ressourcen, vor allem: „Mehr Zeit bräuchte ich“, sagt er. Neben Familie und der Arbeit für andere Unternehmen ist die Spielwolke nämlich nicht sein Hauptgeschäft.