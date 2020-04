Wegen illegalen Handels mit Kokain ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Rottweil gegen einen 23-jährigen Tatverdächtigen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz am Freitag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben, wurde der junge Mann am Dienstag von Spezialkräften der Polizei festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen deckte sich der Tatverdächtige seit einem halben Jahr mehrfach bei seinem Lieferanten in einem Nachbarlandkreis mit Kokain ein, das er wiederum gewinnbringend im Schwarzwald-Baar-Kreis verkaufte.

Bei der Festnahme des Mannes stellte die Polizei der Mitteilung zufolge 1,2 Kilogramm Kokain sicher. Der Straßenverkaufswert wird hierbei auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Gefängnis

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Villingen vorgeführt. Dieser ordnete an,den Festgenommenen in Untersuchungshaft zu nehmen. Der 23-Jährige wurde nach der richterlichen Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.