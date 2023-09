Von einem „spektakulären Unfall“ schreibt selbst das Polizeipräsidium Konstanz in seinem Bericht vom Freitagnachmittag, 1. September – und die Beamten dort haben es schon mit vielen Unfällen zu tun gehabt.

Es geht um einen Vorfall mit einem Leichtverletzten am Freitag gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße 5540 zwischen Zimmern und Flözlingen.

Dort war ein 57-Jähriger mit einem mit Holz beladenem Mercedes-Lastzug bergwärts in Richtung Zimmern ob Rottweil unterwegs gewesen.

Ladung macht sich selbstständig

Dann begann das Unglück: „In einer Rechtskurve machte sich die Ladung selbstständig und rutschte nach links, was zum Kippen des 40-Tonners führte“, schildert die Polizei. Laster und Ladung näherten sich also der Gegenfahrbahn.

Eine in diesem Moment entgegenkommende 30-Jährige wich mit ihrem Audi A 5 reaktionsschnell weg von der Fahrbahn aus ihrer Sicht nach rechts aus und fuhr in den Grünstreifen. So konnte sie einen Zusammenstoß mit dem kippenden Lastwagen und der herabfallenden Ladung verhindern.

Der Laster kam laut auf der linken Seite zum Liegen, seine Holzladung rutschte auf eine angrenzende Grünfläche. Der Fahrer des Lasters zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des Audis blieb, ebenso wie wie zwei mitfahrende Kinder, unverletzt.

Den Gesamtsachschaden schätzte die Polizei auf rund 50.000 Euro. Die Bergung des Sattelzugs übernahm ein angeforderter Spezialkran. Für die Dauer der Bergung musste die Polizei die Kreisstraße komplett für den Durchgangsverkehr sperren.