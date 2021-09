Schwarzwald-Baar-Kreis vor 2 Stunden

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans stattet VS-Villingen kurz vor der Bundestagswahl noch einmal einen Besuch ab

Für einen informativen Besuch des Unternehmens „Waldmann – Engineers of Light“ und einen intensiven Austausch politischer Positionen machte der Bundesvorsitzende der SPD, Norbert Walter-Borjans, auf Einladung der Bundestagskandidatin Derya Türk-Nachbaur am Mittwoch Halt in Villingen-Schwenningen. Der SÜDKURIER war dabei.