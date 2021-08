Sie ist die Bundesvorsitzende der SPD in Deutschland und sie teilt sich dieses Amt seit Dezember 2019 mit Norbert Walter-Borjans. In Villingen-Schwenningen kommt Saskia Esken ganz allein angefahren. In einem französischen Kleinwagen mit Elektroantrieb fährt sie vor und blockiert nur kurz zwei Parkplatze auf einmal. Sie will zwar für zwei Stunden bleiben, muss aber auch gleich wieder weg. Auto laden, wo geht das? Nicola Schurr schmunzelt. Der SPD-Stadrat steigt zu Saskia Esken ins Auto und dirigiert sie dort an eine Ladesäule der Stadtwerke.

Derya Türk-Nachbaur kandidiert im Wahlkreis 296 Schwarzwald-Baar/Kinzigtal für den deutschen Bundestag. | Bild: Trippl, Norbert

Derya Türk-Nachbaur kommt an diesem Tag aus dem Lächeln kaum heraus. „Ja, die Umfragen“, sagt sie genießerisch. Am Freitag veröffentlichte Infratest Dimap, dass die SPD bundesweit bis auf zwei Punkte an die CDU herangerückt sei. Einen Tag zuvor hatte das Allensbacher Institut für Demoskopie einen deutlich größeren Abstand der SPD auf die führende CDU vorhergesagt. Derya Türk-Nachbaur sieht die Lage realistisch. „Mit dem Direktmandat wird es im Wahlkreis für mich schwierig.“ Kann sie eine Überraschung schaffen? Sie winkt die Frage gleich wieder ab und begrüßt ihre Besucherin. Fist-Bumping an der Motorhaube. Die beiden Frauen kennen sich von sozialdemokratischen Arbeitskreisen auch auf Bundesebene und wirken sehr vertraut.

Das sagt der Frisör von Derya Türk-Nachbaur

Derya Türk gewisser Pessimismus kommt woher? Vielleicht von ihrem Frisör. Tags zuvor war sie noch dort, fürs Foto mit ihrer Besucherin soll alles tadellos sein. Und was hat ihr Coiffeur zu ihr gesagt? „Sie sind doch die SPD-Frau. Ich mach Ihnen die Harre trotzdem schön.“

Willkommen in meinem Wahlkreis. Saskia Esken wird am Elektroauto der SPD-Bundesvorsitzenden von Derya Türk-Nachbaur begrüßt. | Bild: Trippl, Norbert

Derya Türk-Nachbaur strahlt in die Sommersonne und lacht sich über diese Geschichte kaputt. Sie hat sich eine gelöste Fröhlichkeit bewahrt, die manchmal auch ungeschützt wirkt im politischen Betrieb. Und da ist sie mittendrin. Bei der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen ist sie im Land eine viel gehörte Stimme. „Wir arbeiten auch in Berlin viel zusammen“, sagte Saskia Esken im Verlauf des Nachmittags.

Olaf Scholz wedelt mit dem Ministerposten

Die Bundesvorsitzende der Sozialdemokraten wirkt zunächst ganz anders. Ernst und streng schaut sie in die Runde. Zwischendurch checkt sie immer wieder ihr Handy. Esken ist ein Thema, seit der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz zum Freitag verlauten ließ, Esken sei für ein Ministeramt gut denkbar. Ist sie wirklich ministrabel?

Derya Türk-Nachbaur spricht im Bundestagswahlkampf im August 2021 in Schwenningen. | Bild: Trippl, Norbert

In Schwenningen wirkt sie hoch konzentriert. Sie besucht hier nicht nur Derya Türk-Nachbaur. Sie wendet sich auch sehr intensiv drei Frauen zu, die an diesem Nachmittag gegen sind. In den Räumen der IG Metall begrüßt der Geschäftsführer. das ist Thomas Bleile, der Bundestagskandidat der Grünen. Derya Türk-Nachbaur räumt das gleich einmal ab. „Tom“ sei in seiner Funktion als IG Metall-Geschäftsführer hier, sagt sie glasklar und lächelt dazu lange.

Frauen berichten und Esken schreibt mit

Saskia Esken taucht an diesem Nachmittag ganz tief herunter ins Lokale und Regionale. Die drei Frauen sind in der Gewerkschaft engagiert, teils seit Jahrzehnten. Angela Linsbauer ist eine davon. Sie präsentiert den beiden Besucherinnen seelenruhig Details über die Jugendorganisation der IG Metall und andere Einzelheiten. Saskia Esken schaut jetzt keinen Moment in ihr Handy, sie schreibt mit, fast ohne Pause. Mit anderen Worten: Sie nimmt ihr Gastspiel hier sehr ernst. Respekt ist auch einer von drei Begriffen, um den die Sozialdemokratie ihr Bundeswahlprogramm Gmunden hat. Saskia Esken demonstriert an diesem Freitag, wie das – auch – gelebt werden kann, während im restlichen Deutschland parallel die Debatte läuft, ob sich Olaf Scholz nicht schaden könnte, wenn er Esken für ein Ministeramt eins Gespräch bringt.

Saskia Esken besucht den Wahlkreis von Derya Türk-Nachbaur. | Bild: Trippl, Norbert

Bei diesem Treffen duzen sich schlussendlich alle. Saskia und Derya sowieso. Interessant: Derya Türk-Nachbaur hat Esken daheim im Wahlkreis Freudenstadt die Aufwartung gemacht. Und Saskia Esken kommt jetzt in einem Kellerraum der IG Metall auf die harten Themen zu sprechen.

Das fordert die Bundesvorsitzende der SPD in Villingen-Schwenningen

Corona sei hart gewesen bislang, schildert sie und betont: Die Folgen seien es noch viel mehr. „Jugendliche sind vergessen worden“, greift sie eine Bemerkung von Angela Linsbauer auf. Diese hatte zuvor angemahnt, dass die Ausbildungsqualität „gehalten und verbessert“ werden müsse. Gemeint war: Die Lehrjahre seien in den Coronajahren 2020 und 2021 in Mitleidenschaft gezogen worden. Vereinzelt, so Linsbauer, sei nicht einmal eine schriftliche Prüfung möglich gewesen.

Saskia Esken weist auf zwei Milliarden Euro Bundesförderung hin. Eine Milliarde sei fürs Soziale, betont sie, der Jugend müsse geholfen werden.

Wie Esken die Familienunternehmen begleiten möchte

Thomas Bleile fragt, wie Familienunternehmen unterstützt werden könnten. Viele hätten „ihr Rücklagenkapital aufgelöst, um ihre Beschäftigten in der Viruskrise halten zu können. Hast Du eine Idee, was man da tun kann?“, sagt er zu Saskia Esken.

Die Kandidatinnen Saskia Esken Saskia Esken ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit dem 6. Dezember 2019 Co-Vorsitzende der Bundes-SPD. Sie ist Mutter dreier Kinder. Sie lebt mit ihrer Familie in Calw. In den Bundestag zog sie über die Landesliste ein. Sie gehört zu den Parlamentarischen Linken, eine Gruppe, in der sich der linke Flügel der SPD zusammengeschlossen hat. Derya Türk-Nachbaur Derya Türk-Nachbaur ist Stadträtin und Fraktionssprecherin der SPD in Bad Dürrheim. Hier lebt sie mit Ihrer Familie. Ihr Mann unterrichtet als Jurist an der VS-Polizeihochschule.

Die SPD-Bundesvorsitzende antwortet sortiert. Die Corona-Hilfen seien deshalb stark auf Forschung und Entwicklung ausgerichtet, die Betriebe sollen sich auch zukunftssicher aufstellen können. Esken spricht jetzt aus dem wahren Leben: „Viele Betriebe sind so stark ausgelastet und beschäftigt, dass sie überhaupt nicht dazu kommen, ans Übermorgen zu denken“, schildert sie Erfahrungen aus ihrem Wahlkreis.

Die Akzentuierung der klassischen SPD-Werte

Esken geht es natürlich vor allem um die Arbeitnehmer. „Arbeitsplätze, die Technologie muss sich in der Transformation wie jetzt im Automobilsektor mit seinen Zulieferern weiterentwickeln können. Auch deshalb haben Beschäftigte ein recht auf Weiterbildung“, erinnert sie.

Am Tisch der IG Metall hängt ein meterlanges Banner: „Zukunft gibt es nur mit uns“, steht da drauf. Esken schildert ihre Zukunftsvorstellung: Es müsse „auch darum gehen, vielen Menschen die Angst vor der Schule zu nehmen. Wer die Schule hinter sich hat, hat nicht ausgelernt. Schule ist aber zu oft wie eine Drohung für manche“, gibt sie ihre Erkenntnisse weiter. Es gehe, so schlussfolgert sie, in Zeiten der Digitalisierungen des Technologiewandels darum, „Menschen zu befähigen, an diesen Prozessen teilhaben zu können“. Esken betont im selben Atemzug, es könne nicht das Ziel deutscher Politik sein, Arbeitnehmer ins soziale Netz fallen zu lassen.

Wer im Bundestag die Quote nach unten zieht

Kompromisslos gibt sich Esken auch bei der Frauenpolitik. Es müsse möglich sein, auch im Deutschen Bundestag Parität bei den Geschlechtern zu erreichen, sagt sie knapp und scharf. Und ergänzt: „Frauen sind ja schließlich 50 Prozent der Bevölkerung.“ Und dann verzieht sie ihr Gesicht: „Diese Quote war im Bundestag schon einmal besser, AfD und FDP ziehen aber den Schnitt nach unten“, urteilt sie.

Derya Türk-Nachbaur hat auch eine Frage an Saskia Esken. „Ziel sei ja die Vollbeschäftigung. Wie erreichen wir das? Erzähl mal.“ Esken fackelt nicht lange und packt das große Bild aus. „Wir müssen anbieten, Unternehmen in Transformation zu begleiten“ – Arbeitsplätze müssen erhalten bleiben oder auch neu entstehen. Es könne auch Ziel sein, dass ein Betrieb, der aktuell Teile für Verbrennermotoren zuliefert, „bald etwas ganz Anderes produziert“, umschreibt sie ihre Vorstellungen.

Das soll aus dem Kurzarbeitergeld werden

Saskia Esken hat auch weiterreichende Vorstellungen. Zum Beispiel mit dem Kurzarbeitergeld. „Das muss ein Transformationsgeld werden“, sagt sie in Villingen-Schwenningen.

Derya Türk-Nachbaur sagt zum SÜDKURIER, sie habe „ansonsten keine Parteipromis eingeladen“, während sie in Schwenningen auf Saskia Esken wartet. „Ich stehe dann immer daneben und kann dazu kaum etwas sagen“, offenbart sie ein Problem. Tatsächlich ist das an diesem Nachmittag ein bisschen so. Saskia Esken ist in Schwenningen eine spannende Besucherin. Auch Tom Bleile hört überwiegend ebenso gebannt zu wie Derya Türk-Nachbaur.

Mit VS-Strom stromert Saskia Esken nach Stuttgart weiter

Dass die Bundesvorsitzende der SPD nicht in einer der großen VS-Hallen präsentiert wird, ist ein Stück weit Corona geschuldet. Aber auch Teil eines Programms, nahe bei den Menschen zu sein. Dies gelingt Saskia Esken heute komplett. Eigentlich lässt sich die SPD-Bundesvorsitzende über Derya Türk-Nachbaur mit den Worten zitieren: „Schaut auf diese Frau.“ An diesem Nachmittag aber ist es anders. Alle schauen auf Saskia Esken. Und die Bundesvorsitzende der SPD schaut am Ende ihres Gastspiels in Villingen-Schwenningen auf die Anzeige des Ladegeräts für Elektroautos am Hockenplatz. Geladen! Mit Strom von den Stadtwerken fährt sie Richtung Stuttgart, am Abend tritt sie bei der nächsten Debatte auf.