von Rüdiger Fein

Auch auf das jährliche Kinderferienprogramm wirkt sich das Corona-Virus negativ aus und viele der beliebten Veranstaltungen finden nicht statt. Immerhin startet am 31. Juli der Tennis-Club Dauchingen mit seinem Junior Open-Turnier, das Kindern im Alter von 7 bis zwölf Jahren die Möglichkeit bietet, den weißen Sport auszuprobieren. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Programmpunkte sind am 1. August die Feuerwehrrallye sowie am 4. August „Ein Nachmittag mit dem Esel“, angeboten von der Familie Gruhl.

Grillen macht einfach Spaß

Aufbrechen, um die Dauchinger Natur zu erleben, heißt es am 15. August bei den unabhängigen Bürgern, die Narrenzunft Dauchingen lädt am 18. August ein zur Waldkunde mit gemeinsamen Grillen. Ebenfalls im Anschluss gegrillt wird bei der FZ-Musikband, nachdem man bei der Dorfrallye Punkte gesammelt hat. Interessant wird es, wenn am 3. September wieder das Ökomobil im Neckartäle zu Besuch ist. Dorthin wird natürlich gemeinsam gewandert. Die Neckartäle Waldhexen laden am 12. September ein zum Basteln.

Mehr im Internet unter https://dauchingen.ferienprogramm-online.de. Bei Fragen: Rathaus Dauchingen, Karola Bächle, Telefon 0 77 20/97 77 13, E-Mail: karola.bächle@dauchingen.de