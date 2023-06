Schwarzwald-Baar vor 50 Minuten So will die Sparkasse Schwarzwald-Baar Geldautomaten-Sprenger jetzt abschrecken Rücksichtslose Geldräuber gefährden bundesweit mit immer brachialeren Methoden Menschenleben und Sachwerte. Die Sparkasse folgt nun anderen regionalen Geldinstituten an und ergreift Vorsorgemaßnahmen.

Bares in Selbstbedienung am Geldautomaten abheben: Diesen Service bietet die Sparkasse Schwarzwald-Baar an vielen Standorten. Doch aufgrund der Bedrohung durch Automatensprenger gibt es nun Einschränkungen (Symbolbild). | Bild: Göbel, Nathalie