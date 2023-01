von Andreas Block und Jens Wursthorn

Zwei Verwaltungsfachleute aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis streben am kommenden Sonntag die Wahl zum Bürgermeister in zwei verschiedenen Gemeinden im Nachbarlandkreis Waldshut an.

Mike Biehler. | Bild: Stadt Donaueschingen

Bei der Bürgermeisterwahl in Göhrwihl jetzt am Sonntag, 29. Januar, tritt der Donaueschinger Hauptamtsleiter Mike Biehler (40) an.

Er hat zwei Konkurrenten um den Posten des Rathauschefs, darunter Amtsinhaber Carsten Quednow (52). Biehler stammt selbst aus Görwihl.

Alexander Pfliegensdörfer. | Bild: Cornelia Putschbach

Alexander Pfliegensdörfer will ebenfalls Bürgermeister werden, und zwar in Wutach. Am Sonntag, 29. Januar, tritt der Rechnungsamtsleiter aus Mönchweiler dort zur Wahl an.

Der 27-Jährige kommt ursprünglich aus dem gehobenen Dienst der Finanzverwaltung des Landes. Mit dem 53-jährigen Berufsschullehrer Werner Intlekofer aus Bonndorf hat Alexander Pfliegensdörfer einen Gegenkandidaten.