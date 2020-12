von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

„Beistehen, statt einfach nur beiseite stehen“, heißt es auf dem Flyer des Sozialvereins Katholischer Männer (SKM). Vorsitzender Josef Vogt erläutert die Hilfeangebote des Betreuungsvereins und stellte Wolfram Fackler als neuen Geschäftsführer der Einrichtung vor.

Hilfeangebote

In der älter werdenden Gesellschaft aber auch Corona bedingt nimmt die Zahl der hilfebedürftigen Menschen stark zu, beschreibt Vogt die Situation. Der SKM will dazu beitragen, dass diese Menschen „Helfer und Hilfe im Alltag finden“ und dass sie ihre staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten, beispielsweise im alltäglichen Umgang mit Behörden, Banken, oder Versicherungen und sonstigen gesellschaftlichen Einrichtungen, in Sachen Vermögensverwaltung oder Finanzierung des täglichen Lebens selbstbestimmt wahrnehmen und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Zudem betreut der SKM Inhaftierte in Justizvollzugsanstalten. Das Landratsamt fungiert als Aufsichtsbehörde.

Ehrenamt

Das Ehrenamt ist die tragende Säule des SKM. Der Verein bringt hilfebereite Menschen und Hilfebedürftige zusammen. Für Ehrenamtliche bietet der Verein eine Einsteigerschulung, Fortbildungen und fachliche Begleitung an. Rechtlich abgesichert ist der Einsatz durch die freie kirchliche Wohlfahrtspflege inklusiv Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie Dienstreisekasko. Josef Vogt erzählt von Ehrenamtlichen, die ihr Engagement als sinnvolle Beschäftigung in ihrer Freizeit oder im Ruhestand erleben.

Organisation

Der SKM arbeitet unter dem Dach des SKM-Diözesanverbands Freiburg. Vogt leitet seit 2013 den Kreisverein mit aktuell 60 Mitgliedern. 85 Ehrenamtliche haben im vergangenen Jahr 129 Betreuungen wahrgenommen. Ilona Aberle ist für die Begleitung der Betreuergruppen zuständig. Auch unter Corona-Bedingungen ist man vor Ort, wenn auch eingeschränkt. Gleichzeitig möchte man zeitgemäß digital agieren. Unter diesen Bedingungen hat Wolfram Fackler im August als neuer Geschäftsführer die Nachfolge von Christian Müller-Heidt angetreten. Der 53-jährige Sozialpädagoge hat in der freien Wirtschaft als Personalentwickler gearbeitet und freut sich über sein neues Tätigkeitsfeld. Nach eigener Aussage hat er bereits „schöne und bereichernde Begegnungen und Gespräche“ erlebt. Der SKM finanziert sich über Landes- und Kreiszuschüsse, Mitgliederbeiträge und Spenden. In Arbeitsgruppen in Furtwangen, St. Georgen, Villingen, Donaueschingen und Blumberg treffen sich Ehrenamtliche zum Erfahrungsaustausch. Wer Hilfe sucht oder sich engagieren möchte, kann sich unter www.caritas.de/onlineberatung informieren. Die Kontaktaufnahmen ist telefonisch unter der Telefonnummer 0771/89863580, per Email an skm@skm­-sb oder über die Internetseite der Vereins www.skm-schwarzwald-baar.de möglich.