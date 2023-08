Sie sind der musikalische Inbegriff für Sommer- und Urlaubsfeeling. Nico Santos, Alvaro Soler und Giovanni Zarrella sorgen beim Sommersound VS vom 4. bis 6. August für sommerliche Stimmung, auch wenn die Temperaturen gerade in den Keller rauschen und die Aussichten wenig sommerlich sind.

Doch gibt es überhaupt noch Karten?

Auftakt mit Nico Santos

Den Auftakt des dreitägigen Festivals beim Druckzentrum auf Herdenen macht am Freitag, 4. August, Nico Santos. Der Singer-Songwriter ist auf Mallorca aufgewachsen und derzeit auf Summer Ride Tour.

Ein fulminantes Feuerwerk der Emotionen verspricht der Sänger, der derzeit einer der erfolgreichsten deutsche Popstar ist. Mit seinen Hits „Rooftop“, „Unforgettable“ und dem aktuellen Sommerhit „Ride“ trifft Nico Santos genau den Nerv seines Publikums.

Spanisches Flair mit Alvaro Soler

Am Samstag, 5. August, wird Alvaro Soler spanisches Flair auf das große Open Air- Gelände bringen. Der Sänger, der nach Hits wie „El Mismo Sol“, „Magia“ und „Sofia“ aktuell mit „Candela“ erfolgreich ist, ist nach 2021 bereits zum zweiten Mal zu Gast beim Sommersound, dem die Location ganz offensichtlich gefallen hat.

„Wenn sich die Künstler bei Ihrem Besuch wohlgefühlt haben und ein positives Feedback geben, kann es gut sein, dass sie gerne wieder kommen“, sagt Konzertveranstalter Christoph Römmler von Karoevents.

Abschluss mit Giovanni Zarella

Den fulminanten Abschluss des dreitägigen Musikfestivals macht Giovanni Zarrella am Sonntag, 6. August. Zarrella singt die größten Hits der deutschen Pop- und Schlagergeschichte auf italienisch. Aber auch italienische Popklassiker präsentieren.

Für Zarrella, der auch regelmäßig mit eigener Fernsehshow zu sehen ist und beste Entertainerqualitäten an den Tag legt, ist der Auftritt beim Sommersound quasi ein Heimspiel. Er wuchs im nahen Hechingen auf.

Es gibt noch für alle Konzerte Tickets

Wie Konzertveranstalter Christoph Römmler sagt, laufe der Vorverkauf gut, auch wenn es für alle drei Konzerte noch Tickets gebe. „Es lohnt sich auch für Kurzentschlossene, den Sommersound VS zu besuchen. Die Abendkasse öffnet an allen drei Abenden ab 18 Uhr“, so Römmler. Er reagiert damit auch verändertes Käuferverhalten. „Es lässt sich schon feststellen, dass die Ticket-Käufe kurzfristiger werden und die Abendkasse deutlich stärker ist als noch vor Corona-Zeiten.“

Bei Pur kaufen Fans schon Tickets für 2024

Auch komme es darauf an, welcher Künstler zu Gast ist. „Bei Pur, die beim Sommersound 2024 dabei sein werden, haben wir innerhalb zwei Wochen bereits 2000 von 5000 verfügbaren Tickets verkauft.“ Römmler ist sicher, dass dieser Konzertabend frühzeitig komplett ausverkauft sein wird.

Klein, aber fein

Römmler beschreibt den Sommersound VS als „kleines, aber feines Musikfestival.“ Der Erfolg der ersten beiden Ausgaben, von denen die Premiere 2021 unter Corona-Bedingungen gestuhlt und mit ausreichend Abstand stattgefunden hat, gebe den Veranstaltern Motivation, auch künftig auf den Sommersound VS als Marke zu setzen.

Um eine neue Location wie das Druckzentrum auf Herdenen als Veranstaltungsort zu etablieren, brauche es auch immer das Vertrauen der Künstler und Managements. „Wir arbeiten seit vielen Jahren mit großen Agenturen und Künstlern zusammen, hier besteht ein großes Vertrauensverhältnis“, so Römmler.