Zum Wochenende geht es rund: In Villingen-Schwenningen startet am 26. August das Innenhof-Festival an der Kalkofenstraße. In Tennenbronn röhrt am 26. und 27. August der Metalacker und in Bräunlingen ist am 27. August großer Straßenmusiksonntag.

Jürgen Schmidt, Wetterkontor | Bild: Wetterkontor

Und so wird das Festival-Wetter: Bräunlingen wird mit dem Straßenmusiksonntag wohl viel Glück haben, sagt Wetterexperte Jürgen Schmidt. Der Geschäftsführer von der Wetterkontor GmbH schaut extra genau hin für die Lage auf der Baar am Sonntag: „Es wird wohl trocken bleiben, um die 23 Grad und – wenn überhaupt – dann vielleicht einmal ein kleiner Schauer“, sagt er.

Freitag und Samstag ist Metalacker bei Tennenbronn: Das Wetter wird wechselhaft. Unsere Aufnahme zeigt eine Szene von 2016. | Bild: Sprich, Roland

Zum Metalacker in Tennenbronn am Freitag und Samstag wird die Lage markanter. Am Samstag werde es knapp über 20 Grad haben „und es kann zu Gewittern kommen“, warnt Schmidt. Erst am Sonntag dürfte sich die Situation aber stabilisieren, weniger Niederschlag und etwas wärmer, prognostiziert er.

Der kritische Tag wird vor allem der Freitag in Schwarzwald-Baar. Für Villingen und zum Start des Innenhoffestivals wird es voraussichtlich nass. „Schauer und Gewitter“ zum Abend, sagt Schmidt voraus.

In Villingen beginnt das Innenhoffestival: Freitagabend drohen Gewitter. Unser Foto zeigt eine Szene aus dem Jahr 2019. | Bild: Uwe Spille

Zu Wochen-Beginn werde die Niederschlags-Wahrscheinlichkeit wieder nachgelassen haben. „Es kommt schönes Spätsommerwetter mit bis zu 25 Grad, voraussichtlich bleibt es bis mindestens zur Wochenmitte trocken“, entnimmt der Experte den Wetterdaten. Verändern könne sich die Prognose allerdings noch für Mittwochabend. Hier sei die Vorab-Analyse besonders schwierig.

Das Wetter wird kühler, Morgennebel steigen vor Marbach bei der Brigach auf. | Bild: Trippl, Norbert

Wer auf viel Regen für Garten und Co. hofft, der wird voraussichtlich enttäuscht. Lang anhaltenden Regen wird es nicht geben. „Wenn überhaupt, dann kommt es Freitagabend zu längeren Schauern oder Gewittern“, sagt Schmidt.