Manchmal ist die Realität einfach nur ernüchternd. Denn: Die Einstellungszahlen für das neue Schuljahr zeigen ganz klar: In den Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis herrscht Lehrermangel. Und das auch nicht erst seit diesem Jahr.

Andere Landkreise haben gar keine unbesetzten Stellen

„Die Lehrerversorgung weicht nicht grundlegend von der des Vorjahres ab“, sagt Susanne Cortinovis-Piel, Amtsleiterin des Staatlichen Schulamts in Donaueschingen.

Den Zahlen des Regierungspräsidiums Freiburg (RP) nach sind in Landkreisen wie etwa Konstanz, Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald oder in der Stadt Freiburg alle Stellen besetzt. Zumindest auf dem Papier dürfte es keinen Lehrermangel geben. Im Schwarzwald-Baar-Kreis sieht es jedoch ganz anders aus.

44 Stellen noch offen

44 unbesetzte Stellen melden RP und Staatliches Schulamt. 21 davon – also fast die Hälfte – fehlen im Bereich der Sekundarstufe 1. Der Anteil befristeter Nichterfüller – also Quereinsteiger – liegt laut Cortinovis-Piel bei 5,5 Prozent. Das sind 89 Lehrerkräfte, die in einem Jahresvertrag stecken und zu den Sommerferien praktisch wieder arbeitslos werden.

106 Lehrer neu, unbefristet eingestellt

Trotzdem ist die Lücke zwischen den offenen Stellen und den tatsächlich eingestellten Lehrern groß. Im Landkreis habe man sogar mehr Lehrer unbefristet einstellen können als im vorigen Jahr, sagt Cortinovis-Piel – 106 Lehrer nämlich.

Doch die Versorgungssituation entspannt das nicht. Schon gar nicht, setzt man Neueinstellungen ins Verhältnis zu den Pensionierungen und Versetzungen, sagt Cortinovis-Piel. Immerhin: „Der Unterricht kann so noch gut aufrechterhalten werden.“