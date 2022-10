von Felicitas Schück

Die allermeisten Eltern von Schülern sollen beim Eigenanteil für die Bus- und Bahn-Fahrten ihrer Kinder kommendes Jahr spürbar entlastet werden. Das hat der Kreistagsausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit jetzt einstimmig empfohlen. „Nur Gewinner“ gebe es dabei nach Ansicht von Kreisrätin Maren Ott (Grüne).

Notwendig wurde eine Neuregelung bei der Schülerbeförderung zum einen wegen der regionalen Tarifreform, die zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Dann wird der neue Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg den Betrieb aufnehmen. Diese Reform soll den ÖPNV in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen insgesamt einfacher und auch günstiger für die Fahrgäste machen.

Günstiges Jugendticket BW ab März 2023

Zum anderen gilt ab März nächsten Jahres das Jugendticket BW. Der Abo-Preis für dieses landesweite Ticket ist mit 365 Euro im Jahr laut Landratsamt sowieso „deutlich geringer“ als der bislang zu bezahlende Eigenanteil für Schülerfahrkarten, der aktuell bei maximal 39,60 Euro pro Monat (oder 435,60 Euro pro Jahr) liegt.

Weil der Landkreis zudem „die Tarifabsenkung an sich“ im Rahmen des neuen Verkehrsverbundes schon finanziere, bestehe keine Notwendigkeit einer weitergehenden Subventionierung von Schülertickets, heißt es sinngemäß in einer Vorlage zur Sitzung.

Neuer Tarifverbund und neue Tickets Zusammenschluss Zum 1. Januar 2023 werden die bisherigen drei Verkehrsverbünde in den Landkreisen Tuttlingen (TUTicket), Rottweil (VVR) und Schwarzwald-Baar (VSB) organisatorisch zum gemeinsamen Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg mit einer gemeinsamen neuen Marke und neuen Tarifen zusammengeführt. Kosten Die Reform erfordert hohe Subventionen der öffentlichen Hand. Sie führt laut Landratsamt alleine im Schwarzwald-Baar-Kreis zu einer auf zehn Jahre berechneten durchschnittlichen jährlichen Mehrbelastung von jährlich 1,38 Millionen Euro. Tarifzonen Die bisher 27 Tarifzonen in drei Landkreisen werden laut TUTicket im neuen Verkehrsverbund auf nur noch acht in der Region reduziert. Insgesamt soll das Tarifsystem vereinfacht und der Ticketpreis im Vergleich zur Entfernung günstiger werden. Abokarten Die künftige regionale Abocard für Erwachsene kostet laut TUTicket monatlich 40,60 Euro. Die Abocard für Erwachsene soll gleichzeitig ein Netzticket sein. Der Tuttlinger Landrat Stefan Bär sagte dazu beim Pressegespräch von TUTicket: „Damit kann man von Irndorf bis Triberg fahren.“ Jugendticket BW: Für das ab 1. März landesweit gültige Jugendticket werden monatlich 30,40 Euro fällig. Das Land, die Landkreise und Stadtkreise sowie Verkehrsverbünde führen es einheitlich zum 1. März 2023 ein. Das Land übernimmt 70 Prozent der Kosten. Das landesweite Jugendticket ist erhältlich für alle Jugendlichen mit Wohnort in Baden-Württemberg bis zum 21. Geburtstag sowie Schüler, Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende bis zum 27. Geburtstag. (jdr)

Das soll nun deutliche Vereinfachungen für viele Familien bringen. Eltern von Grundschülern, die mehr als drei Kilometer entfernt von ihrer Schule wohnen, brauchen künftig gar keine Eigenanteile mehr zu bezahlen. Eltern von Grundschülern, bei denen die Entfernung zur Schule weniger drei Kilometern beträgt, müssen aber den Eigenanteil weiter tragen.

Für Schüler an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren soll künftig der gleiche Eigenanteil gelten wie für die übrigen weiterführenden Schulen. Nur bei den Schülern, die mit Kleinbussen sonderbefördert werden, werden jährlich 334,40 Euro abgebucht.

Alle Fraktionen sagen Ja

Es gab Zustimmung von allen Fraktionen. Jörg Frey (Freie Wähler) lobte, dass die zuvor jedes Jahr erneut angefachte Diskussion über eine Erhöhung der Eigenanteile nicht mehr geführt werden müsse. Michael Schmitt (CDU) begrüßte, dass der Landkreis mehr als eine Million Euro für den ÖPNV im Verbund aufwenden will.

Niko Reith (FDP) sah aber noch Abstimmungsbedarf. Während Grundschüler profitieren, sei die Beförderung von Kindergartenkindern „kein Landkreisthema“, sondern das der Gemeinden, orientierte sich aber bisher am Eigenanteil für Grundschüler. „Wenn Eltern das weiter zahlen wollen, müssen wir das neu regeln“, erklärte der stellvertretende Landrat Martin Seuffert.