Montagvormittag, 30. Oktober, und erster Tag der Herbstferien: Auf dem Spielplatz im Rosengarten in Villingen drängeln sich Kinder um Rutsche und Baumhaus, während die Eltern froh sind über das milde Wetter.

Kinder genießen das milde Wetter

Zum Beispiel Juliane Haas aus Freudenstadt: Sie ist mit ihren Kindern bei ihrer Schwester in Villingen zu Besuch. Sie versuche zwar bei jedem Wetter mit ihren Kindern nach draußen zu gehen, allerdings sei es bei diesen Temperaturen deutlich angenehmer.

Wärme vom Ostatlantik

Grund für das derzeitige milde Wetter mit seinen häufigen Schauern seien die hohen Wassertemperaturen im Ostatlantik, so Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor.

Denn die vom Ozean aufgewärmten Luftmassen können mehr Feuchtigkeit speichern und tragen diese mitsamt der Wärme zu uns.

Jürgen Schmidt ist Meteorologe bei Wetterkontor. | Bild: Wetterkontor

Feiertag wird schönster Tag der Woche

Bis Mitte dieser Woche sollen diese Temperaturen mit zweistelligen Höchstwerten noch anhalten, sagt Jürgen Schmidt mit Blick auf den Schwarzwald-Baar-Kreis.

Tagsüber könne es aber immer wieder zu vereinzelten Schauern bei starken Winden kommen – mit Ausnahme vom Feiertag am Mittwoch, 1. November. Denn der schönste Tag der Woche werde voraussichtlich Allerheiligen.

Bis auf ein paar vereinzelte Schauer nach Sonnenuntergang bleibe es voraussichtlich den ganzen Tag über trocken und sogar sonnig. Damit herrsche perfektes Ausflugswetter.

Winterreifen und Winterjacken

Ab Donnerstag, 2. November, komme es dann zu einstelligen Temperaturen, und das bei kälter werdenden Winden, sagt Schmidt.

Und wer noch keine Winterreifen auf sein Auto aufgezogen habe, der solle „demnächst mal darüber nachdenken“, so der Rat des Wetterexperten.

Denn in der Nacht von Freitag auf Samstag fallen die Temperaturen laut Schmidt vorraussichtlich auf ein Grad. Örtlich könne es dann auch zu Glatteis kommen.

Noch reicht eine Regenjacke für einen Spaziergang durch die schon herbstlich gefärbten Ringanlagen am Romäusring in Villingen. Ab kommender Woche könnte sich der Griff zur Winterjacke lohnen. | Bild: Nagel, Marvin

Zusätzlich zu den Winterreifen dürfte es nach den Herbstferien auch langsam Zeit für die Winterjacken werden.

Denn nach der aktuellen Datenlage und daraus abgeleiteten Prognosen dreht die Tendenz weiter Richtung Kälte. Demnach dürften kalte Nordwestwinde ab dem kommenden Wochenende wohl Temperaturen von maximal nur noch knapp sieben Grad bringen.

Schnee in Hochlagen

Und dieser Wetterumschwung könnte die Hochlagen des Schwarzwalds bereits winterlich anhauchen. Denn für diese Bereiche sagen Computermodelle für Mitte nächster Woche sogar ersten Schnee an, sagt Schmidt. Natürlich sind solche längerfristigen Prognosen noch mit einigen Unsicherheiten behaftet.

Es bleibt also noch genügend Zeit, sich an den herbstlichen Farben der Laubbäume zu erfreuen. So wie Juliane Haas – denn bei ihr daheim in Freudenstadt gebe es vor allem Nadelbäume und damit keine bunt gefärbten Blätter. Deshalb ist der Besuch bei ihrer Schwester im Herbst in Villingen immer etwas Besonderes für sie und ihre Kinder.