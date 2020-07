von Rüdiger Fein

Zum 21. Mal wird er nun vergeben: der Kulturpreis Schwarzwald-Baar. Ab sofort können sich Nachwuchskünstler aller Musik- und Gesangssparten bewerben. Und dabei ist der Begriff Nachwuchs nicht an das Alter gebunden, sondern allein an die Tatsache, ob jemand wirklich noch relativ neu ist in dem Metier Musik und Gesang.

Jährlicher Wechsel der Kultursparten

Seit 2002 wird der Kulturpreis Schwarzwald-Baar vergeben, nachdem er zuvor zwei Jahre lang unter dem Namen Kulturpreis Theater am Turm bekannt war. Im ständigen Wechsel werden jährlich Künstler aus den Bereichen Schauspiel/Kleinkunst, Bildende Kunst, Literatur/Drama sowie Musik und Gesang gesucht, die sich aufgrund ihrer Kreativität und künstlerischen Leistung als preiswürdig erweisen.

Expertenteam prüft die Bewerbungen

Damit die Chancengleichheit gewahrt bleibt, wurde auch in diesem Jahr ein dreiköpfiges Expertenteam als Jury verpflichtet, das im Genre Musik zu Hause ist. Diese drei Kulturschaffenden haben nach Eingang der Bewerbungen eineinhalb Monate Zeit, die Einsendungen zu bewerten und entsprechend ihres Urteils die 7500 Euro Preisgeld zu verteilen.

Preisgeld-Verteilung ist allein Sache der Juroren

„Hierbei haben die Juroren völlig freie Hand“, betont Arendt Gruben von der Sparkasse Villingen-Schwenningen, die ebenso wie der Landkreis als Sponsor auftritt und die Hälfte des Preisgeldes zur Verfügung stellt. Die diesjährige Jury sind die Sängerin und Gesangsdozentin Bettina Kuhn aus Hausen vor Wald, der in Donaueschingen lebende Bühnenkünstler und Jazzmusiker Sebastian Schnitzer und der Schwenninger Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner.

Maximal fünfminütiges Video als Grundlage

Den ungewöhnlichen Zeiten Rechnung tragend hat man die Bewerbungsläufe ins Internet übertragen. Jeder Bewerber sendet ein maximal fünf Minuten langes Video ein, dessen Inhalt repräsentativ für das künstlerische Wirken steht. Die Jury beurteilt die künstlerischen Fähigkeiten, den Ausdruck und das Gesamtwerk.

Schwarzwald-Baar-Kreis Kulturpreis 2016: Landkreis zeichnet seine Nachwuchstalente aus Das könnte Sie auch interessieren

Einzelpersonen, Gruppen, Ensembles: Alle dürfen mitmachen

Zur Bewerbung gehört auch ein aussagekräftiger Lebenslauf, dessen Schwerpunkt die Beschreibung des bisherigen künstlerischen Werdegangs ist. Bewerben können sich Einzelpersonen, Gruppen und Ensembles die entweder im Schwarzwald-Baar-Kreis geboren sind oder deren künstlerische Aktivitäten nachweislich schwerpunktmäßig im Kreis ausgeübt werden.

Verleihungsfeier am 20. November geplant

Die Verleihung der Preisgelder und die Ehrung der Künstler findet am 20. November 2010 statt. Hierfür hoffen Landrat Sven Hinterseh und Arend Gruben, dass sich dann eine Form der Öffentlichkeit finden lässt, die sich nicht auf das Internet beschränkt.

Unter www.spk-swb.de/kulturpreis findet man die detaillierten Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs mit der Adresse, an welche die Bewerbungsunterlagen bis zum 9. Oktober geschickt werden können.