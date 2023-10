Heimatcheck vor 1 Stunde

So lebt es sich in Blumberg: Hier zuckelt man mit der Bahn durch unberührte Natur

Man ist schnell in der Schweiz und noch schneller in der Natur vor der Haustür. Blumberg bietet Abwechslung und eine lebhafte Fasnet. Elke Bellhäuser (55) schätzt das sehr. In der Bütt ist sie eine Marke.