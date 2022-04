Die Rezepte beziehen sich auf 4 Personen, wenn nicht anders angegeben!

Gruß aus der Küche: Herzhafte Waffeln

> Preis: Zirka 7 Euro <

Zutaten für sechs Waffeln > 140 Gramm Butter weich

> 4 mittelgroße Eier

> 1/2 Teelöffel Salz

> 200 Gramm Weizenmehl

> 1 1/2 Teelöffel Backpulver

> 100 Milliliter Mineralwasser mit Kohlensäure

> 80 Gramm geriebenen Käse

> Schnittlauch und andere Kräuter

> Pfeffer

Zubereitung

Die weiche Butter schaumig schlagen. Eier einzeln dazugeben und jeweils gut unterrühren. Mehl mit Backpulver und Salz mischen. Im Wechsel mit dem Mineralwasser unter den Teig rühren. Zuletzt Käse, Gewürze und Kräuter nach Belieben unterheben.

Waffeleisen aufheizen – eventuell einfetten – und jeweils einen Schöpflöffel Teig hineingeben. Goldgelb ausbacken. Die Waffeln schmecken am besten ganz frisch, können, in Alufolie gewickelt, im Backofen leicht erwärmt oder warm gehalten werden.

Dazu passt beispielsweise ein trockener Schaumwein oder Sekt.

Tipp: Je nach der Art des Käses werden die Waffeln milder oder pikanter. Fein geschnittener und ausgelassener Speck mit oder ohne Zwiebeln können den Waffeln noch eine andere, würzigere, Note geben. Auch ein leichter Joghurt-Dip kann dazu gereicht werden. Hier können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Vorspeise: Spargelvichyssoise mit Frühlingslauch

> Preis: Zirka 20 Euro <

Zutaten > 0,5 Liter kalter Spargelsud

> 300 Gramm gekochte Kartoffeln ohne Schale

> 2 Esslöffel Crème Fraîche

> 12 dünn gekochte Spargelstangen

> 4 Radieschen

> 1 Bund Frühlingszwiebeln

> Einige Dillzweige

> Salz

> Pfeffer

Zubereitung

Von den Spargelstangen die Köpfe nicht zu knapp abschneiden und die Hälfte der fein geschnittenen Stangen mit dem Spargelsud, den gekochten Kartoffeln, dem Weißen der Frühlingszwiebeln und der Crème Fraîche in ein einen Mixer geben und fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

In einen tiefen Teller die übrigen Spargelspitzen legen und mit der kalten Spargelsuppe aufgießen. Die Spargelspitzen sowie die gehobelten Radieschen und das fein geschnittene Grüne der Frühlingszwiebeln auf der Suppe verteilen mit Dillspitzen garnieren.

Dazu passt ein leichter Weißwein, zum Beispiel ein Riesling oder ein Gutedel.

Spargelsud: Von den geschälten Spargeln die Schalen kurz abwaschen, mit Wasser Salz, Zucker und Butter sowie etwas Zitronensaft in einen Topf geben und 20 bis 30 Minuten im heißen Wasser ziehen lassen. Voilà, der Spargelsud ist fertig.

Tipp: Hier kann auch Spargelbruch verwendet werden, der erheblich günstiger ist. Die Spargelspitzen kurz (maximal ein bis zwei Minuten) blanchieren, damit sie nicht ganz roh sind.

Hauptgericht: Orientalisches Hähnchen auf Ofengemüse

> Preis: Zirka 27 Euro <

Zutaten > Hähnchenbrustfilet (600 bis 700 Gramm)

> 5 Esslöffel Olivenöl

> 1 Teelöffel Harissa

> 1 Dose Kichererbsen

> 1 bis 2 Süßkartoffeln, mittlere Größe

> 1/2 Spitzkohl

> 1 bis 2 Zwiebeln

> 2 Pastinaken oder Petersilienwurzeln

> 2 Knoblauchzehen

> 20 Gramm gestiftete Mandeln

> 300 Gramm Joghurt (3,5 Prozent Fett)

> 4 Stiele Minze

> Saft einer halben Zitrone

> Salz, Pfeffer

Zubereitung

2 Esslöffel Öl mit Salz und Pfeffer und Harissa mischen und die Hähnchenbrüste damit einreiben.

Die Süßkartoffeln schälen und würfeln. Den Spitzkohl abwaschen, den Strunk entfernen und in Spalten schneiden. Die Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden, Das Wurzelgemüse schälen und würfeln. Die Kichererbsen abgießen und kurz mit klarem Wasser abspülen.

Das Gemüse und die Kichererbsen mit dem restlichen Öl vermischen, mit Salz und Pfeffer würzen und in eine backofenfeste Form geben. Eine Knoblauchzehe in Scheiben schneiden und über das Gemüse verteilen. Die zweite andrücken und an die Seite zu dem Gemüse legen. Die Hähnchenbrüste auf das Gemüse legen und alles im auf 200 Grad (Ober- und Unterhitze) vorgeheizten Backofen für 20 bis 25 Minuten backen, bis die Hühnerbrüste gar sind.

Joghurt mit Salz und Pfeffer würzen. Etwas Zitronensaft dazugeben. Die Minzblättchen fein hacken und unterrühren. Die zweite gebackene Knoblauchzehe pressen und unter den Joghurt rühren.

Den restlichen Zitronensaft über das Gemüse und die Hähnchenbrüste träufeln. Die gerösteten Mandelstifte über das Gemüse streuen. Die Hühnchenbrüste in Scheiben schneiden, mit einer Scheibe Zitrone dekorieren, mit dem Gemüse und dem Joghurt auf vorgewärmten Tellern anrichten und mit Salz und Pfeffer würzen.

Dazu passt ein kräftiger Rotwein.

Tipp: Die Mandelstifte in einer trockenen Pfanne hellbraun anrösten. Sie geben dem Gericht noch einen Crunch und unterstützen die orientalische Note.

Dessert: Amarettiparfait mit Kirschsauce

> Preis: Zirka 16 Euro <

Zutaten für 8 Portionen > 200 Gramm Amaretti

> 3 Eier

> 60 Gramm Zucker

> 250 Milliliter Sahne

> 1 Glas Sauerkirschen (400 bis 500 Gramm)

> 3 Esslöffel Amaretto Likör, süßer Sherry oder Apfelsaft

> ½ Bio-Zitrone und Orange

> 1 Vanilleschote

> 1 Teelöffel Speisestärke

> eventuell etwas Kirschwasser zum Abschmecken

> 1 Kastenform (1 bis 1,5 Liter Fassungsvermögen)

Zubereitung

Die Kastenform mit Klarsichtfolie auskleiden. Die Amaretti im Mixer fein mixen. Die Eier trennen. Die Sahne und die Eiweiße getrennt steif schlagen.

Eigelbe und 3 Esslöffel Zucker in einer Schüssel über dem Wasserbad cremig schlagen bis die Masse andickt. Dann die Schüssel vom Wasserbad nehmen und die Masse weiter schlagen, bis sie abgekühlt ist. Den Amaretti-Likör und die Brösel untermischen. Die geschlagene Sahne und das Eiweiß unterziehen und die Parfait Masse in die vorbereitete Form gießen. Die Masse an der Oberfläche glattstreichen und abgedeckt mindestens 10 Stunden in die Tiefkühltruhe geben. Etwa 25 Minuten vor dem Servieren, dass Parfait aus der Truhe nehmen und antauen lassen. Parfait aus der Form stürzen und in Scheiben schneiden.

Die Kirschen mit einem Sieb vom Saft trennen und beiseitestellen. Den restlichen Zucker in einen Topf geben. Etwas Wasser dazugeben und stark erhitzen, bis das Wasser verdunstet ist und ein hellbrauner Karamell entsteht. Vorsicht das geht schnell. Wenn der Zucker zu dunkel wird, wird der Karamell bitter!

Mit Kirschsaft ablöschen (Achtung: spritzt!), das Vanillemark und die Schote zum Kirschsaft dazugeben. Zitrone und Orange mit einem Sparschäler etwas abschälen. Die Schalen mit etwas Zitronensaft zum Kirschsaft dazugeben. Die Stärke in einem kleinen Gefäß mit etwas Wasser oder Kirschsaft mischen und dann portionsweise zu dem Kirschsaft dazugeben, bis der Saft etwas andickt. Dazu muss der Saft kochen, da sonst die Stärke nicht wirkt!

Kirschen dazugeben und vom Herd ziehen und etwas abkühlen lassen. Bei Bedarf die Kirschsauce mit etwas Kirschwasser parfümieren.

Die Parfaitscheiben auf den Tellern anrichten, mit der Kirschsauce umgießen und eventuell mit einem Minzblatt oder einem Amaretti dekorieren und genießen.

Tipp: Das Parfait lässt sich gut vorbereiten. Falls möglich, können auch die Teller vorgekühlt werden, dann schmilzt das Parfait nicht so schnell auf dem Teller. Alternativ können die Scheiben auch schräg in der Mitte durchgeschnitten und so dekorativ auf dem Teller angerichtet werden.